Maven: «Ojalá hubiera sido John Cena en WWE»

Ser John Cena es imposible pero él no fue la primera ni la última Superestrella de WWE en tener poder creativo. Y el 16 veces Campeón Mundial siempre ha dicho que en todo momento ha estado dispuesto a hacer lo que le decían. No hace mucho, Lexis King contaba que le dijo que nunca pidió a un rival. Nos adentramos en esta cuestión porque de ella habla Maven en un reciente video en su canal de YouTube donde dice que le hubiera gustado tener el nivel de «The Champ» para manejar su creatividad.

► «Ojalá hubiera sido John Cena»

«Tenías que estar en el lugar adecuado para expresar tu opinión, y yo nunca lo estuve. Si querían que hiciera algo que no creía poder lograr, expresaría mi opinión. Si tal vez querían que hiciera un movimiento que no creía que pudiera hacer de manera segura para mí o para mi oponente, entonces definitivamente expresaría mi opinión, pero si pensaba que mi personaje, si pensaba simplemente que lo que estaba haciendo esa noche no era lo mejor para mí, no decía ni una palabra. Eso era yo.

«Toma a John Cena, toma a Randy Orton, ¿estaban expresando su opinión? Absolutamente, definitivamente lo estaban haciendo. Cuando eres uno de los principales tipos en la empresa, te has ganado tu posición y has ganado el derecho porque están ganando dinero contigo, pero sobre todo, estás ganando dinero para ti mismo. Ojalá hubiera llegado a ese lugar, simplemente nunca lo hice».

¿Tuviste la ocasión de seguir la carrera de Maven en la WWE?

