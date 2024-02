Dependiendo del país, la Nintendo 64 fue lanzada en 1996 o 1997 como la sucesora de la Super Nintendo y la primera en dar el saldo de las videoconsolas de 2D a 3D, además de ser la primera también de 64 bits. Se vendieron casi 33 millones de unidades. Su juego más popular de acuerdo a las compras de los usuarios fue el Super Mario 64 con casi 12 millones de copias. También fueron favoritos de los jugadores el The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el Doom o el Mortal Kombat 4.

► John Cena, Zac Efron y la Nintendo 64

¿Quién de los que tuvo la oportunidad de jugar con ella no la ama y recuerda con el mayor de los cariños? John Cena y Zac Efron sí. Además, la Superestrella de WWE adora WCW vs. nWo (se muestran imágenes de WCW/nWo Revenge); también GoldenEye 007. En cambio, el actor de Hollywood menciona el Super Smash Bros., contestando «The Champ» que también le gustan los juegos de 8 bits. Las dos estrellas estuvieron compartiendo su amor por la consola en IGN con motivo de la promoción de la película Ricky Stanicky.

Entrevistador: «¿Están jugando algo en este momento?».

Zac Efron: «Super Smash Bros».

John Cena: «Mi experiencia en juegos se remonta a los días de Tecmo Super Bowl, NES Baseball Stars. Soy bastante hábil en un sistema de 8 bits».

Zac Efron: «Acabo de encontrar mi consola N64 original en una unidad de almacenamiento».

John Cena: «¡Bond! 007. GoldenEye y WCW vs. nWo serían mis respuestas».

Zac Efron: «Sí, y tengo todos los códigos de GameShark para eso«.

John Cena: «Oh, genial. Realmente me he revelado la edad».

En cuanto a la película, echa un vistazo a la sinopsis y el tráiler:

Durante 25 años tres amigos de la infancia se han inventado a un amigo imaginario para salirse con la suya siempre que lo necesiten. Cuando ya son adultos y la mentira de su amigo imaginario se ve comprometida, el trío es forzado a contratar a un actor para convencer a sus esposas de que Ricky Stanicky es una persona real.