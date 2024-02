Maven recuerda la ocasión en que no siguió lo que estaba planeado durante una lucha en WWE -no vendió un intento de pinfall e hizo movimientos que no se habían previsto contra MASADA en Sunday Night Heat cuando notó que este no lo estaba respetando al posar el pie sobre él para buscar el toque de espaldas- y cuáles fueron las reacciones tras bastidores de veteranos como Arn Anderson o Gerald Brisco. Lo cuenta en un reciente video de su canal de YouTube, desde donde de un tiempo a esta parte ha vuelto a conectarse con el Universo WWE contando todo tipo de historias de su carrera en la compañía, desde que Undertaker no debía hacerlo sangrar hasta el uso de armas sin autorización o que Randy Orton no temía a Vince McMahon.

Maven said fuck you and went full AJPW

Didn’t snap that was Masada! Wtf 😭😂 pic.twitter.com/xRdgwdOLB8 — 𝕏 𝕂ℝ𝕚ℤℙ𝕐 𝕏 (@krizpyfitz) February 17, 2024

► Maven se salió del plan

«Mientras caminaba por la rampa de regreso a gorilla, realmente me sentía aterrado porque sabía que me había salido del guion. Sabía que no debía haberle aplicado un clothesline, ni saltar sobre él como lo hice. Pero también sabía que lo que hice fue lo correcto. ¿Por qué fue lo correcto? No puedes permitir que alguien te falte el respeto de esa manera siendo una figura establecida. Como mencioné, ¿creo que lo hizo con malicia? No, absolutamente no.

«Creo que simplemente estaba siguiendo su estilo habitual de lucha. Probablemente lo haya hecho un millón de veces, y si estuviera luchando con él en un evento independiente, no habría problema. Pero sabía que tendría que enfrentarme a Arn Anderson. Sabía que Gerald Brisco estaría sentado en los monitores detrás del escenario cuando volviera. Sabía la ira que enfrentaría si cruzaba esa cortina y hacía que su talento, el talento que pagan semanalmente, pareciera menos.

«Tan pronto como llegué a la parte superior de la rampa, asomé la cortina y entré, allí estaban Arn Anderson y Gerald Brisco. Ambos me dijeron de inmediato que había hecho lo correcto. Me dijeron: ‘Maven, como figura principal, no puedes permitir que alguien que está probando te haga parecer estúpido, te haga parecer inferior’. Ambos me felicitaron, me dijeron que había hecho lo correcto, y nuevamente, de inmediato me sentí aliviado.

«Después de eso, mi siguiente paso fue encontrar a MASADA y simplemente explicarme, explicar lo que sucedió. Recuerdo que en cuanto lo vi, estaba un poco conmocionado y no entendía, pero una vez que le expliqué y expuse mi posición, en realidad, creo que Arn estaba allí conmigo. Una vez que lo expliqué, él entendió completamente. Sabía que fue solo un error. Estaba mostrando su estilo normal. No había ninguna intención maliciosa detrás de eso. Simplemente se dejó llevar y lo entiendo completamente. Sé que todavía está luchando hasta el día de hoy y le deseo nada más que lo mejor en el futuro.»

El pasado 27 de enero, MASADA tuvo un combate a muerte con Remedy en XPW Is Going Loko.

MASADA MAKES HIS RETURN TO XPW MASADA VS REMEDY XPW Wrestling Presents

XPW IS GOING LOKO 🎟 GET TICKETS NOW:https://t.co/JuEx5EhSHF – Saturday Jan 27

– The Houston Premier Arena

– Houston ,TX

– 8pm STREAMING📺📺📺https://t.co/FUJpF5335w#xpwisloko

1/27@ Houston,TX pic.twitter.com/r2SqmuQ8Mv — XPW Wrestling (@Thexpwwrestling) January 7, 2024