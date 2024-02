¿Armas sin autorización en WWE? Maven lo explica

Maven fue una Superestrella de la WWE entre los años 2001 y 2005 y durante este tiempo la compañía se encontraba en una etapa de transición entre la Attitude Era y la Ruthless Agression. Entonces, el uso de armas durante los combates era habitual. Y si eran armas importantes, necesitaban actorización. Ahora, siempre había espacio para la improvisación. El exluchador lo cuenta en su canal de YouTube, el cual tanto está dando que hablar y disfrutar en SÚPER LUCHAS.

► ¿Armas sin autorización en WWE?

«No vas a simplemente agarrar una tapa de basura, una silla o cualquier cosa sin haberlo aprobado previamente por tu agente. También estamos allí en el momento y reaccionamos. Como dice Newton, por cada acción hay una reacción y a veces esa reacción implica accesorios. Aquí tienes un ejemplo. Cuando comencé mi carrera, estaba en HWA, el territorio de desarrollo de la WWE, la Heartland Wrestling Association, y estaba luchando contra un tipo llamado Justin Credible. Nuestra lucha se extendió fuera del ring y mientras estábamos luchando en el borde del ring, Justin agarró y me golpeó con una botella de agua. ¡El agua salpicó por todas partes!

«Simplemente hizo una gran imagen visual. Obviamente, no teníamos ni idea de que íbamos a llegar al suelo y conseguir esa botella de agua, pero ¿nos metimos en problemas por eso detrás del escenario? Absolutamente no. Eso no significa que vayas a tomar la iniciativa de abrir y sacar tapas de basura o cualquier cosa por el estilo. Eso nunca va a suceder. Definitivamente queremos obtener la aprobación sobre los accesorios, pero no queremos dejar de hacer algo que nos llegue si va a mejorar la lucha«.