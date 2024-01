Maven recuerda el polémico adiós de CM Punk a WWE

CM Punk se fue en muy malos términos de WWE en 2014. Maven se acuerda de sus declaraciones de aquel entonces. Concretamente, sus palabras en el pódcast de Colt Cabana, que provocaron un juicio de ambos contra el Dr. Chris Amann así como la ruptura de su amistad, acerca de que «está bien estar amargado» y de que la compañía era creativamente tóxica. No termina de ser sorprendente que el «Best in the World» haya vuelto después de todo lo ocurrido.

► «Está bien estar amargado»

«Van a suceder cosas malas, y si no estás preparado para eso en la vida, esa sensación de andar amargado solo sentará las bases para que sucedan más cosas malas en la vida. Si estás amargado por algo, ¿de qué estás amargado y en ese momento, ‘¿Qué puedo hacer la próxima vez para no sentir esta amargura?'»

► WWE, creativamente tóxica

«No estoy diciendo que eso sea lo que has firmado para aceptar, pero eso es simplemente la vida, es el mundo. Cuando estás detrás del escenario y eres uno de los 60 que están allí, te das cuenta de que a veces van a haber cosas orientadas hacia otras personas. Los chicos a veces se sienten derrotados mentalmente cuando quizás estaban promocionando a otra persona, y tal vez no veían en ti lo que tú veías en ti. Sé que sentí eso ocasionalmente, así que entiendo de dónde viene él.»

En 2024, CM Punk va camino de participar en el Royal Rumble el sábado que viene 27 de enero, donde buscará conseguir una lucha titular en WrestleMania 40 a través de la batalla real de 30 hombres. Se espera que entonces enfrente a Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo pero en estos momentos «The Visionary» se encuentra lesionado. Aunque esta próxima noche estará en WWE RAW para hablar de su situación actual.