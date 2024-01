Dave Meltzer: «CM Punk vs. Seth Rollins será en WrestleMania»

No hay más opciones. Los directivos de WWE solamente tienen un plan para Seth Rollins y CM Punk a futuro, y ese es que ambos se enfrenten en la próxima WrestleMania. Así lo ha confirmado Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter.

En esta edición, Meltzer asegura que el plan de que Rollins luche ante Punk en WrestleMania 40 está más que confirmado, lo cual ha causado emoción entre varios fanáticos. Sin embargo, existe una gran preocupación, y es la salud de Rollins.

► Si nada raro ocurre, veremos a CM Punk vs. Seth Rollins en WrestleMania 40

Y es que, como ya lo hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, Rollins sufrió una lesión en una de sus rodillas durante su pasada lucha ante Jinder Mahal en Raw, y WWE ha tomado la decisión de eliminarlo de algunos House Shows para los que estaba programado durante los próximos días y semanas.

De momento, no hay ninguna explicación de por qué la empresa tomó esta decisión, pero podría tratarse de una simple medida de precaución, para darle descanso a Rollins y evitar que su lesión se haga más grande.

Recordemos unas recientes palabras, también de Meltzer, en donde aseguró que si bien es cierto que Rollins está lastimado, la lesión podría no ser tan grave, y hasta WWE podría jugar con ella en televisión. Estas fueron sus palabras:

“Conectando algunos puntos, creo que no son buenas noticias, pero no sé qué tan malas son las noticias. La razón es que le pregunté a un grupo de personas, algunas de las cuales probablemente estarían al tanto de lo que está sucediendo, y que no harían comentarios. Entiendo que hay políticas internas al respecto. Pero pensaría que si él estuviera bien, entonces estaríamos escuchando eso.

«Ahora es posible que hagan una historia en televisión porque la noticia de la lesión de Seth se ha regado. No sé cuántas docenas de sitios web citaron mi noticia de última hora el lunes por la noche, pero obviamente las personas que están en las redes sociales y en Reddit saben que él estaba legítimamente lesionado y cojeaba detrás del escenario y todos citaron mis informes al respecto. Podrían estar haciendo una historia en la que jugarán con eso en la televisión y pasarán de una situación en la que la rodilla de Seth no está tan mal y la interpretarán como si fuera una especie de historia.

«Así que lo digo como una advertencia a la corazonada que me dan sus colegas y otras personas en la WWE. O piensan que son malas noticias y que WWE probablemente hará que Seth anuncie algo en la televisión… o simplemente están esperando más resultados de pruebas para obtener algo más definitivo. Pero quieren controlar la narrativa sobre él en este momento porque la gente que lo sabe no comenta”.

“Simplemente creo que la gente que sí lo sabe diría: ‘Oh, está bien, no es gran cosa, está exagerado’ si ese fuera el caso. Esta es mi manera prolija de decir que no lo sé, pero lo estoy transmitiendo de manera transparente de uno de los luchadores que estuvo con él el lunes por la noche después de Raw y simplemente dijo: «No creo que sea bueno».

«Mi instinto dice lesión. Tal vez lo supere, es duro. Otro colega suyo dijo que pensaba que Seth, debido a su historial de lesiones, habría tenido una buena idea si debía terminar una lucha con la lesión y si debería caminar hacia detrás del escenario.

«Debido a que terminó el encuentro y porque pudo caminar por sí solo, podría ser una de esas situaciones en las que solo necesita descansar unas semanas. Pero ni siquiera ese luchador descartaba que pudiera ser peor”.