Seth Rollins se lesionó durante el último WWE RAW

Durante el episodio de WWE RAW de esta pasada noche, Seth Rollins retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Jinder Mahal. Lamentablemente, no tuvo mucho que celebrar dado que sufrió una lesión durante el combate, según nos informan nuestros compañeros de PWTorch.

