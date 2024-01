¿Qué tan grave es la lesión de Seth Rollins?

Durante el último episodio de Monday Night RAW, Seth Rollins retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Jinder Mahal; sin embargo, el esfuerzo le pasó factura dado que sufrió una lesión durante el combate, según un informe que habíamos recogido de PW Torch. Si bien no se supo en qué momento el Visionario sufrió el percance dado que el combate culminó con normalidad, se conoció que estaba siendo sometido a varias evaluaciones médicas.

► WWE está a la espera en torno a la posible lesión de Seth Rollins

Hasta el momento, se desconoce qué tan grave resultó la lesión de Seth Rollins tras su combate con Jinder Mahal, pero los compañeros de PW Torch han brindado una actualización reciente en torno a esta situación, la cual no luce tan optimista, aunque no se precisa qué tan grave es la lesión que sufrió el Campeón Mundial de Peso Completo WWE.

“Conectando algunos puntos, creo que no son buenas noticias, pero no sé qué tan malas son las noticias. La razón es que le pregunté a un grupo de personas, algunas de las cuales probablemente estarían al tanto de lo que está sucediendo, y que no harían comentarios. Entiendo que hay políticas internas al respecto. Pero pensaría que si él estuviera bien, entonces estaríamos escuchando eso.

Ahora es posible que hagan una historia en televisión porque la noticia de la lesión de Seth se ha regado. No sé cuántas docenas de sitios web citaron mi noticia de última hora el lunes por la noche, pero obviamente las personas que están en las redes sociales y en Reddit saben que él estaba legítimamente lesionado y cojeaba detrás del escenario y todos citaron mis informes al respecto. Podrían estar haciendo una historia en la que jugarán con eso en la televisión y pasarán de una situación en la que la rodilla de Seth no está tan mal y la interpretarán como si fuera una especie de historia.

Así que lo digo como una advertencia a la corazonada que me dan sus colegas y otras personas en la WWE. O piensan que son malas noticias y que WWE probablemente hará que Seth anuncie algo en la televisión… o simplemente están esperando más resultados de pruebas para obtener algo más definitivo. Pero quieren controlar la narrativa sobre él en este momento porque la gente que lo sabe no comenta”.

“Simplemente creo que la gente que sí lo sabe diría: ‘Oh, está bien, no es gran cosa, está exagerado’ si ese fuera el caso. Esta es mi manera prolija de decir que no lo sé, pero lo estoy transmitiendo de manera transparente de uno de los luchadores que estuvo con él el lunes por la noche después de Raw y simplemente dijo: «No creo que sea bueno». Mi instinto dice lesión. Tal vez lo supere, es duro. Otro colega suyo dijo que pensaba que Seth, debido a su historial de lesiones, habría tenido una buena idea si debía terminar una lucha con la lesión y si debería caminar hacia detrás del escenario. Debido a que terminó el encuentro y porque pudo caminar por sí solo, podría ser una de esas situaciones en las que solo necesita descansar unas semanas. Pero ni siquiera ese luchador descartaba que pudiera ser peor”.

En todo caso, se espera que la posible lesión de Seth Rollins no sea nada grave, ya que lo último que se necesita en este punto es que WWE vea a uno de sus campeones fuera de acción por tiempo prolongado, en especial cuando WrestleMania 40 está tan cerca. De momento habrá que esperar cómo resultan las evaluaciones médicas a las que (seguramente) se ha de estar sometiendo.