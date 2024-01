De sus interacciones con Dean Ambrose en WWE a su proyecto con Braun Strowman en Control Your Narrative o su relación con Dixie Carter años después de TNA, EC3 echa la vista atrás para acordarse de algunos episodios importantes de su carrera cuando está en uno de ellos siendo el actual Campeón Mundial de Peso Completo NWA mientras habla con Chris Van Vliet.

► Dean Ambrose

«No tenía ningún impulso. Creo que fue una situación extraña porque Dean estuvo en la cima con The Shield, increíble, amado, adorado, ya sea como protagonista o antagonista, están arraigados en la cultura. También, al mismo tiempo, está anunciando públicamente que estoy desafiando al sistema. Me voy. Amo al tipo. Pero cuando tienes la libertad de hacer lo que quieras, no importa lo que haga. Como en esa promo que hizo, fue genial, porque lo estaba sintiendo. Por lo general, cuando no te importa, a veces es cuando tu trabajo es el mejor. Eso fue guionizado, creo. Así lo creo; simplemente sé eso. Cada vez que voy a hablar, me interrumpen. ¿Eso mata el impulso? Un poco, a menos que entreguemos algo al final. Así que la lucha, una lucha decente. Es una lucha de televisión. Y creo que gané con un roll-up, en lugar de no sé, ¿debería haberlo golpeado duramente? O ¿qué habría mantenido mi impulso? Pero luego el impulso se perdió la semana siguiente de todos modos, así que no importó. Y creo que en parte la razón por la que se perdió es porque estábamos trabajando juntos en eventos en vivo.

«Así que Dean y yo teníamos estas luchas en eventos en vivo, sabes, ocho minutos, como terceros en la cartelera, son cosas sólidas. Lugar y momento adecuados. Él es el antagonista. Yo soy el protagonista. Pero lo están ovacionando a él, y me están abucheando a mí. Así que en medio de esa lucha, pensé, exactamente donde quiero estar. Si puedo lograr el impulso de ser babyface, pero la gente generalmente no me quiere. Eso es al nivel de Roman, Cena; puedo llegar a eso. Eso es donde necesito estar porque soy un babyface mediocre. Entonces, estamos trabajando estas luchas, y estoy trabajando como babyface, y mis comebacks son abucheados, y los suyos, ya sabes, lo están ovacionando. Y me resbalaría una y otra vez en la última noche, porque somos luchadores profesionales realmente buenos y estamos cansados de siempre hacer lo mismo.

«Estamos en medio de la lucha. Y están realmente en contra mía. Y realmente están a favor de él. Creo que me tiene en una llave. Me pregunta: ¿cambias? Bueno, sí. Y así, en medio de la lucha, tomo el control y ahora estoy interpretando al tipo malo, y lo estoy golpeando. Y ahora está emocionado, y está haciendo un comeback. Y el final es el mismo, como, lo que sea. Pero lo hicimos de una manera diferente. Aparentemente, eso llegó a la oficina de Vince, quizás no lo sé con certeza. Pero, como cuando desafías al sistema, a veces le estás faltando el respeto. Es como un juego de poder. Así que al día siguiente en la televisión, el impulso se corta. Y luego simplemente no hay nada después de eso. Quiero decir, el punto de lo que hacemos es obtener las reacciones que la gente siente, y así, al hacer eso, creo que es la decisión correcta. Es un pro para un espectáculo de lucha sin ningún contexto. Es un evento en vivo. La gente está allí para divertirse, animar, abuchear y ver un buen espectáculo. Pero luego, al final del día, ya sabes, lugar y momento equivocados.»

► Braun Strowman

«Él controló su narrativa hacia un buen contrato (con WWE). Comienzas algo nuevo, y parece que viene el crecimiento. Comencé de una manera un tanto desequilibrada mientras aún trabajaba con Ring of Honor en ese momento. Y luego con la NWA, pero siempre era algo fuera de marca, lo llamaría contenido subsidiario para la tradición de la lucha libre, ya sabes, algo que sucede dentro de la lucha libre. Esto está al margen, es material complementario, es la sombra de imperios para la trilogía de Star Wars. Esa referencia nerd. Pero luego viene el crecimiento, se asocia un nombre bastante grande a ello. Hay cierta intriga.

«Lo siguiente que sabes es que hay, entre comillas, televisión, y hay, entre comillas, agentes involucrados, hay, entre comillas, personas que ven un objetivo financiero, donde se ofrecen muchas cosas. Pero al final del día, la base soy yo y mi MacBook en una cafetería. Y pienso: ‘Bueno, hay mucho que hacer, y necesito ayuda para hacerlo’. Y cuando traes talento que ha pasado por el sistema de la WWE, su trabajo es actuar, su trabajo es ser su personaje. Su trabajo es seguir el itinerario que alguien les da para hacer esto, esto y esto. Y así, cuando estás empezando algo nuevo, tienes que hacerlo todo. Y es difícil. Al mismo tiempo, si vas a regresar a un dinero garantizado, yo estaba totalmente de acuerdo con eso. Pero tienes que regresar».

► Dixie Carter

«Sí, le envío un mensaje una vez al mes. Tenemos un pequeño intercambio. Fue como sacar muelas para que participara en ese show de OVW. Pero lo hicimos, fue genial. Al Snow y yo la estábamos ayudando a producirlo porque ella lo estaba filmando en casa. Y era como los viejos tiempos, microgestionando y analizando cosas que no importan. Como si solo tuvieras que aparecer y saludar y divertirte. Ella dijo que no sabía si ese era el tono correcto. Le dije, simplemente diviértete. Eso es para lo que se supone que es esta mi*rda.

«Y creo que eso es algo que ella nunca realmente llegó a experimentar, porque se sumergió en el negocio en lo profundo, ya sabes, en las aguas competitivas llenas de tiburones del mundo profesional de la lucha libre, donde mucha gente la estaba utilizando y probablemente manipulando, tratando de conseguir dinero y eso. No sé si alguna vez simplemente pudo divertirse. Ella pudo tener esa diversión, que es la razón por la que hacemos esto».