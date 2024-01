CM Punk sobre Seth Rollins: «No deja de mencionarme»

Solo un par de semanas después de su aparición en Survivor Series 2023, CM Punk hizo su tan esperado regreso a Monday Night Raw en el episodio del 11 de diciembre, encontrándose con un desafío inmediato de parte de Seth Rollins. Rollins no perdió el tiempo en afirmar que WWE no era el verdadero hogar de Punk y que Punk había pasado una década fuera de la empresa, a lo que Punk le respondió que llegó para convertirse en Campeón, pero no buscará el camino fácil, sino que espera ganar el Royal Rumble para posteriormente retarlo en WrestleMania 40.

► CM Punk minimiza a Seth Rollins

Durante una entrevista reciente con Jackie Redmond en el Jackie’s NHL Show, CM Punk explicó por qué creía que Seth Rollins ha albergado sentimientos de animosidad tan fuertes hacia él, resaltando que el Campeón Mundial de Peso Completo no deja de mencionarlo cada vez que tiene la oportunidad.

“Hmm, bueno, creo que es porque he recorrido un camino similar al suyo, pero también he recorrido caminos en los que él no se ha aventurado. Probablemente seamos demasiado similares, sinceramente; ese es el factor más importante. Tenemos mucho en común. Sin embargo, la diferencia clave es que puedo hablar de mi carrera sin necesidad de incluirlo en la conversación, mientras que él a menudo no puede hablar de su propio viaje sin hacer referencia a mí”.

“Entiendo de dónde viene, de verdad. Creo que siempre se ha sentido como el hermano menor en esta rivalidad. Nunca lo he tratado conscientemente como tal; Siempre lo he visto como un compañero. Pero a veces, ciertas personas son simplemente inalcanzables y él parece guardar ese resentimiento. Realmente no le agrado. Es similar a la rivalidad entre Colorado Avalanche y Detroit Red Wings”.

Desde su regreso a la WWE, CM Punk parece predestinado a enfrentarse ante Seth Rollins, probablemente en WrestleMania 40. Esto fue evidente cuando Rollins reaccionó no de muy buena manera durante la conclusión de Survivor Series 2023.