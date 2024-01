AEW, la historia y los jóvenes: El plan de FTR

FTR está en un momento valle actualmente en AEW, sin demasiado que hacer, lejos del título, pero aún activos. Y con un objetivo para el nuevo año 2024. El crecimiento de AEW, de Collision y de equipos jóvenes. Dax Harwood y Cash Wheeler lo explica en su reciente entrevista en WAVY-TV 10.

► El plan de FTR

Dax: «Naturalmente, nuestro objetivo es perseverar como el mejor equipo de todos los tiempos, pero llega un momento en el que el cuerpo empieza a resentirse físicamente. No digo que nos estemos desmoronando, pero habrá un momento en que no podamos mantener el nivel actual. Así que, al menos para mí, nuestro propósito es continuar contribuyendo a construir AEW, apoyar a los jóvenes que forman la base de AEW y fomentar ese impulso juvenil necesario para perpetuar nuestro legado. Podríamos acaparar todas las transmisiones, el tiempo televisivo y los campeonatos de equipos, sí podríamos, pero dentro de cinco, seis, siete, diez años, ya no estaremos, ¿y quién tomará la posta? Ese es nuestro objetivo, mi objetivo actual es seguir colaborando en la construcción del futuro de AEW, hacerla una competencia sólida para la WWE, y, por supuesto, me gustaría generar ganancias sustanciales y conquistar algunos campeonatos.»

Cash Wheeler: «Sí, Dax básicamente lo expresó exactamente como pensaba hacerlo yo. Nos encontramos en una etapa peculiar de nuestras carreras donde aún nos queda tiempo y hay cosas que deseamos lograr, pero hemos alcanzado, como mencionaste, más de lo que podríamos haber imaginado. En cuanto a las metas que tenía en mi lista profesional, ya las hemos superado con creces. Aún quiero alcanzar esas metas personales, pero mi enfoque está en ayudar a la próxima generación de equipos. Quiero concentrarme en potenciar Collision, contribuir al desarrollo integral de AEW. Todo lo que podamos hacer para atraer la atención los sábados por la noche, quiero hacerlo. Cualquier esfuerzo para impulsar la visibilidad de AEW, quiero participar, pero me gustaría ser la versión máxima de FTR de alguna manera, lo que eso implique, ya que aún queda el título de parejas de la TNA que no hemos conquistado, quizás algunos otros. No me importaría participar en una liga mundial de equipos, solo una vez. No tuvimos la oportunidad cuando éramos campeones de parejas [IWGP] porque los horarios no coincidían, y si lo hubiéramos hecho, no habríamos tenido la lucha con collar de perro, así que las cosas se dieron como debían. Nos encontramos en un momento extraño donde queremos contribuir al futuro de la compañía y de los equipos de etiqueta emergentes, pero aún aspiramos a ser el mejor equipo de etiqueta del mundo.»