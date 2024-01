Skye Blue es una de las luchadoras más prometedoras de AEW -una realidad, dirían algunos- y mira con ambición hacia el futuro. En pleno crecimiento, mientras está dando sus primeros y firmes pasos como ruda, así como construyendo una amistad con Julia Hart, la Campeona TBS, comparte lo que desea que suceda próximamente en su carrera como All Elite. ¿Os acordáis de lo que decía mediado el 2023?:

«Definitivamente me gustaría romper algunos estándares y moldes. Me encantaría tener una lucha intergénero en televisión. Me encantaría hacer una lucha hardcore en televisión. Amo hacer luchas extremas, aunque realmente no debería. Pero solo quiero mostrar que las mujeres también pueden hacerlo».

► El deseo de Skye Blue

Tanto si sí como si no, la joven guerrera mantiene el mismo deseo comenzando el 2024:

«Me siento simplemente agradecida de tener la oportunidad de estar en televisión y de disfrutar de las oportunidades que se me presentan. Me encantaría, en algún momento, salir al escenario y hacer lo que hacen los luchadores más intrépidos. Anhelo participar en luchas con escaleras, en combates hardcore, en eventos estelares. Quiero estar presente en todo, simplemente deseo que todos tengamos la oportunidad de hacer lo que amamos», le dice a ESPR.

Skye Blue formó parte del episodio del miércoles de AEW Dynamite, haciendo equipo con Julia Hart, Saraya y Ruby Soho en una lucha que perdieron ante Anna Jay, Kris Statlander, Willow Nightingale y Thunder Rosa. Es una incógnita cuál va a ser su siguiente paso pero recordemos que Tony Khan hablaba no hace mucho de un futuro Campeonato Mundial Femenil de Parejas y que su alianza con la Campeona TBS bien podría llevarlas a ser las primeras dueñas del mismo.