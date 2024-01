Tony Khan: «El título femenil de parejas de AEW…»

La conversación acerca del posible lanzamiento del Campeonato Mundial Femenil de Parejas AEW viene de lejos. A mediados de 2022, Tony Khan decía:

«Sí, he pensado en ese título. Tenemos muchas grandes luchadoras en AEW. Y muchos grandes luchadores también, en AEW. He estado pensando acerca de lanzar este título dado a medida que vayamos continuando expandiendo nuestro elenco y ojalá que se puedan formar más equipos cuando firmemos nueva gente o tengamso de regreso a luchadoras que están lesionadas o que están guargadas en el estante. Eso sería algo que amaría hacer en el futuro. De hecho, es algo que los aficionados ya han pedido. Pero sí, me encantaría añadir más títulos y más campeones a AEW a medida que avancemos en el tiempo y si estas ideas geniales tienen sentido con lo que estemso haciendo en televisión. Pero sí, son cosas de las que ya hemos hablado en AEW».

► Campeonato Mundial Femenil de Parejas AEW

No obstante, nunca hemos tenido información sobre cuándo podría presentarse o cualquier otro detalle. Pero la idea sigue ahí. Es más, durante la conferencia de medios de Worlds End, el mismo presidente de AEW volvía a hablar de ello, adelantando que será un título genial. No es todo lo que querríamos saber pero poco a poco.

«Es algo que creo que sería fantástico. Hemos demostrado claramente que podemos ampliar nuestra programación, y sin duda, hemos vivido algunos de los mejores combates y rivalidades más emocionantes en la división de mujeres en las últimas semanas y meses. Julia Hart como campeona de TBS está en el epicentro de todo eso.

«Creo que sería tremendo y estoy completamente abierto a hacerlo; sería genial. Hay muchas parejas talentosas, algunas activas en este momento que serían increíbles, y otras que no han trabajado juntas desde hace un tiempo que podrían ser excelentes para eso. Existen muchas oportunidades emocionantes y es algo que vale la pena seguir de cerca».