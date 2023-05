Los dos objetivos de la promesa de AEW Skye Blue

“[…] Siento que Skye Blue también será la próxima gran cosa. Ella está creciendo y evolucionando, aunque tenemos que calmarla con querer hacer tantas cosas; Ruby y yo somos como: ‘Hermana, tranquila’ […]”. Esto decía Saraya de Skye Blue no hace mucho. La joven luchadora es toda una promesa tanto de AEW como ROH y tiene toda una vida por delante para cumplirla. Sobre todo si se retira cuando tiene intención de hacerlo, a los 80 años, según señala como uno de sus objetivos a Ewan Gleadow para The Daily Star.

► Los objetivos de Skye Blue

“Soy una persona muy tranquila. Mientras pueda hacer esto durante el mayor tiempo posible físicamente, quiero tener 80 años y seguir haciéndolo porque estoy loca“.

Como otra de sus metas apunta dos tipos de combate:

“Definitivamente me gustaría romper algunos estándares y moldes. Me encantaría tener una lucha intergénero en televisión. Me encantaría hacer una lucha hardcore en televisión. Amo hacer luchas extremas, aunque realmente no debería. Pero solo quiero mostrar que las mujeres también pueden hacerlo”.

Aunque también sabe que debe cuidarse para poder alcanzarlos:

“Muchos de nosotros somos jóvenes y es como si solo necesitáramos la oportunidad para demostrar lo que valemos. Solo porque seamos jóvenes no significa que no estemos listos. Siempre y cuando cuidemos nuestros cuerpos, siento que todos podemos hacer esto tanto tiempo como deseemos. Tenemos médicos y personas que nos cuidan y nos dicen: ‘Debes hacer esto y esto para asegurarte de que tu cuerpo esté en buenas condiciones para lo que estás haciendo'”.

¿Crees que Skye Blue será una gran estrella de AEW?