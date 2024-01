Skye Blue: «Ser ruda en AEW, un desafío para mí»

Skye Blue era una suerte de nueva Bayley (cuando iba repartiendo abrazos) hasta que hace unos meses empezó a volverse más oscura y malvada en AEW. Hoy, es una villana y amiga de Julia Hart. Fue precisamente la Campeona TBS la que provocó que cambiara de actitud cuando se lanzó a la cara ese líquido extraño. Lo hizo también con Willow Nightingale pero ella solo se acercó un poco a la rudeza, no terminó de abrazarla del todo; también tiene ese aura como la antigua «The Role Model» de WWE.

TOMORROW!

8pm ET/7pm CT#AEWDynamite TBS

In @dailysplace, Mr @ThisBrodieLee reigns supreme!

We honor The Exalted One as his protege @annajay___ teams with fan favorites @callmekrisstat @willowwrestles @thunderrosa22 to fight @Saraya @realrubysoho @Skyebyee + @TheJuliaHart! pic.twitter.com/NOeaFpHk55

— All Elite Wrestling (@AEW) January 9, 2024