Saraya: “Skye Blue es la próxima estrella de AEW”

Skye Blue acaba de confirmarse oficialmente como nueva luchadora a todos los efectos de AEW. A sus 23 años, es una de las promesas más interesantes de la lucha libre profesional. Justamente por el trabajo que viene haciendo como All Elite desde 2021. Aunque también ha estado trabajando en todo el circuito independiente -donde lo sigue haciendo- desde el inicio de su carrera en los encordados en 2017. Ha luchado para otras organizaciones de renombre como ROH, NWA o GCW.

Homegrown #AEW star @Skyebyee is ready for the storm

Recientemente, hablando con Josh Martínez en Superstar Crossover, Saraya estuvo compartiendo su opinión sobre su compañera de vestidor. Y también oponente, pues lucharon en una ocasión hasta ahora, cuando se enfrentaron en un mano a mano en el Dynamite del 22 de febrero, ganando la Anti-Diva.

“Estoy tratando de ver si siento que muchas mujeres en AEW reciben sus flores. Hay muchas luchadoras increíbles. Tienes a Willow. Siento que Skye Blue también será la próxima gran cosa. Ella está creciendo y evolucionando, aunque tenemos que calmarla con querer hacer tantas cosas; Ruby y yo somos como: ‘Hermana, tranquila’.

“Así que siento que muchas de las mujeres en AEW tienen la oportunidad de ser exhibidas y todas son increíbles. Estoy feliz de que Taya esté allí ahora, Taya Valkyrie. Muy feliz de que esté allí. Amo a Jade como personaje. Es increíble como personaje, y ella también está entrenando constantemente cada semana para ser mejor, lo cual realmente aprecio”.

It's time for @Saraya and @SkyeByee on #AEWdynamite LIVE on TBS!

Tune in now ‼️ pic.twitter.com/R3VT4olWSw

— All Elite Wrestling (@AEW) February 23, 2023