AEW le puso una multa a Saraya por utilizar la palabra ‘twat’ (podría traducirse como ‘p*ndejo’) en una promo en el Dynamite del 15 de marzo. Hablando recientemente en Superstar Crossover, la luchadora abordaba esta situación apuntando que es muy común utilizar ese término en el Reino Unido.

> La multa de AEW a Saraya

“Creo que esta es la primera vez que realmente he maldecido en la televisión. Sabes, lo que es realmente loco es que, a pesar de que ‘twat’ es una cosa muy británica para decir, twat es una palabra muy común en el Reino Unido. No es parte de mi vocabulario, así que ni siquiera sé por qué la dije. Podría decir cualquier otra palabra, pero elegí ‘twat’ en el impulso del momento, y encaja.

“Después de maldecir, dije: ‘Estoy fuera’, así que tuvieron que perseguirme para ponerme la multa. Así que estoy recibiendo mensajes de texto de Toni Storm, Ruby, Pat Buck, y recibí un mensaje de los abofados. Fue como: ‘Tenemos que llamarte. Tienes que dejar de huir’. Yo estaba como: ‘Ya me fui. Atrápame si puedes’. Me llamaron, y fueron muy amables al respecto. Me dijeron: ‘Está bien, hay tres cosas que hiciste mal aquí’. Yo estaba com:, ‘¿Cuáles son?’.

“Me dijeron: ‘Bueno, cuando bajaste por la rampa, les diste la espalda a todos. Eso es un no’. Yo estaba como: ‘Está bien’. ‘En segundo lugar, avergonzaste a todo el mundo. Eso también es un no’. Estoy como, está bien. Luego dicen: ‘Entonces llamaste a todos p*ndejos, y eso tampoco está bien’. Dijeron: ‘No de nuestro lado, pero la cadena va a estar un poco molesta si sigues haciendo esas cosas’. Dijeron: ‘Solo trata de no avergonzar a la gente’. Yo estaba como: ‘Bueno, me lo hacen todo el tiempo, así que que se aguanten, ¿verdad?’. Yo estaba como: ‘Para ser justos conmigo, me enviaron una lista de malas palabras que no puedes decir, y esa no estaba en ella’. Dijeron: ‘No pensamos que tuviéramos que ponerla’, y yo digo, ‘Desde un punto de vista británico, siempre tienes que ponerlo allí’“.

