Video: Altercado entre Masvidal y Holland

Jorge Masvidal y Kevin Holland no lucharán entre sí este fin de semana en el UFC 287 en Miami, pero eso no impidió que los dos se enzarzaran en un acalorado enfrentamiento verbal cuando se cruzaron ayer en el vestíbulo de un hotel.

Dos vídeos con ángulos alternativos del incidente han aparecido desde entonces mostrando a ambos peleadores gritándose el uno al otro mientras la seguridad los mantiene separados. En un momento dado, Holland pareció burlarse de Masvidal por el hecho de que había declarado que podría retirarse si perdía ante Gilbert Burns el sábado por la noche. Sin embargo, no está claro lo que realmente provocó el altercado verbal entre los dos en primer lugar.

Mientras tanto, el verdadero oponente de Holland el sábado por la noche, Santiago Ponzinibbio, ha afirmado que “Trailblazer” ha estado tratando de cambiar su pelea al peso medio después de luchar por alcanzar el límite del peso welter esta semana.

Según Ponzinibbio, Holland lo contactó directamente a través de Instagram para tratar de conseguir que acepte el cambio, pero él cree que el peleador franco sólo está tratando de meterse con él mentalmente antes de la pelea y no está interesado.

“Firmamos un contrato en 170 libras, sé un profesional“, dijo Ponzinibbio a Carlos Contreras Legaspi en el día de medios de UFC 287 de ayer. “No me importa lo que diga ahora. Tal vez si dijera algo antes de firmar podríamos llegar a un acuerdo. Ahora que hemos firmado, no me importa lo que diga. Creo que está haciendo juegos mentales, pero eso no va a funcionar conmigo“.