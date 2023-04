Austin Theory fue el oponente de John Cena en WrestleMania 39, pero hubo varios luchadores que buscaron hacerlo también, según informan nuestros compañeros de Fightful Select. Antes de pasar a conocer la información, debemos apuntar en Súper Luchas que mejor tomarla con pinzas en espera de una confirmación de una fuente más confiable. Recordemos nuestro artículo sobre el invent journalism. Aún así, no podemos descartarla, pues tampoco tenemos una de lo contrario.

> Muchos querían luchar con John Cena

“Desde el verano pasado, había talentos de alto nivel en la WWE que estaban dispuestos a trabajar con Cena en WrestleMania. Se nos dice que varios talentos se enteraron de que Cena estaba planeado para WrestleMania, en lo que sería su primer combate individual en WrestleMania frente a una multitud en vivo desde 2018. En un momento, en realidad había personas dentro de WWE que estaban presionando para que Cody Rhodes se enfrentara a John Cena, aunque en agosto estaba bastante bien determinado que Cody se enfrentaría a Roman Reigns.

“Logan Paul fue considerado para John Cena, e incluso planeado tentativamente a partir del otoño según documentos internos de WWE. No había nada en la pizarra para Austin Theory a partir de ese momento, pero a partir de diciembre, WWE había concretado Theory vs. Cena, y poco después finalizó Rollins vs. Logan Paul.

“Este año fue el primer combate individual de Cena en WrestleMania frente a una multitud en vivo que fue promovida con anticipación desde Rusev“.

¿Qué te pareció la lucha de Austin Theory con John Cena?