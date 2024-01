Camino Snake Eyes, donde va a tener su última lucha en TNA en un tiempo debido a que estará enfocado en AEW, Will Ospreay comparte qué combate es su preferido de todos los que se han realizado en la historia de la «Impact Zone». No sorprenderá a nadie pues realmente es el favorito de muchos: AJ Styles vs. Samoa Joe vs. Christopher Daniels por el Campeonato de la División X en Unbreakable 2005. Hay quienes la sacan de la misma empresa para ponerla en lo más alto de la lucha libre profesional en su totalidad.

► AJ Styles vs. Samoa Joe vs. Christopher Daniels

«La época de AJ Styles, Christopher Daniels, Samoa Joe. Permanece grabada en mi mente para siempre, como ver eso siendo un niño de catorce años, jamás comprenderán las emociones. Recuerdo tener a todos mis amigos reunidos, y no teníamos planeado ver lucha libre, simplemente apareció en la televisión y todos nosotros solo queríamos ser luchadores debido a esa luchay a lo que TNA hizo. Llenaron un nicho tan específico y se volvieron tan diferentes y únicos. Ver a algunos de mis luchadores favoritos pasar por TNA es un testimonio de lo que lograron y un testimonio de su impacto continuo.

«Puede hacerse de nuevo, podemos encender toda una nueva generación de talento, una nueva generación de niños de TNA. Eso es lo que deseo. Yo fui un niño de TNA. Verdaderamente espero que haya jóvenes de catorce años que simplemente cambien de canal y ya sea Ace Austin y Chris Bey, Josh Alexander, Eric Young, Giselle Shaw, o cualquiera de esas personas, quiero que inspiren a un nuevo niño de TNA. Eso es lo que anhelo más que cualquier otra cosa.»