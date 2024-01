La despedida de Will Ospreay como competidor de NJPW tendrá tres fases, sobre suelo estadounidense, nipón y británico. Primero, este sábado en Battle In The Valley, luego el 11 de febrero en The New Beginning In Osaka y por último, una semana después en RevPro High Stakes.

Su contrato con AEW, en teoría, le permitirá competir otra vez en el futuro para NJPW, según expuso Tony Khan, pero Ospreay, el «King of Sports» y RevPro venden que dichos compromisos serán los últimos allí (y por extensión, la escena independiente). ¿Una manera de conceder «hype»? Seguramente.

Hoy, Ospreay hace lo propio con su combate contra Kazuchika Okada en Battle In The Valley.

This might be the last time I face Okada.



There are so many things I wanna say but if this is the last time, I wanna prove that everything we have been through hasn’t been for nothing.



San Jose, this Saturday! pic.twitter.com/CfWrxELw4n