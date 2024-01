Con todo lo que se habló de él por ‘The Iron Claw‘, Chavo Guerrero estará en ‘The Luchador: 1000 Fights of El Fuego Fuerte’, como Hikaru Shida o Erick Rowan. No es una nueva película sino un podcast que está preparando su segunda temporada después de haber contado en la primera con Colt Cabana, Danhausen o EFFY. Un reciente anuncio confirma la presencia en esta nueva tanda de episodios del exluchador de WWE, la luchadora de AEW y el exThe Wyatt Family que actualmente trabaja en la escena independiente.

► ‘The Luchador: 1000 Fights of El Fuego Fuerte’: Temporada 2

«En el espíritu de comunidad, queríamos informarte sobre una emocionante noticia de lucha libre derivada del programa que hemos creado: Chavo Guerrero, reciente coordinador de lucha libre y actor en ‘The Iron Claw’ de A24, se ha unido al elenco, y nos encantaría compartir la noticia ahora que las festividades han concluido.

Anteriormente, anunciamos la incorporación de Hikaru Shida, la reciente campeona femenina de AEW, y Joseph Ruud, también conocido como Erick Rowan/Redbeard (WWE, AEW), para nuestra nueva temporada. Nuestro programa también cuenta con el talento vocal de Luchasaurus, Raven, Effy, Danhausen y Colt Cabana, por mencionar algunos de la temporada 1.

SOBRE EL PROGRAMA: ‘The Luchador’ se desarrolla en un mundo sobrenatural lleno de gángsters de segunda, hechicería alquímica, criptidos y personajes técnicos y rudos más grandes que la vida misma. Hemos invertido nuestra pasión y dedicación en este proyecto y queríamos compartirlo contigo con la esperanza de difundir la noticia entre los fanáticos de la lucha libre de todo el mundo.»

Otro próximo proyecto de Chavo Guerrero es la serie ‘Tales from the Road‘, donde ejerce como productor, cuya sinopsis es la siguiente:

‘Tales from the Road’ ofrece a los fanáticos de la lucha libre, tanto a veteranos como a recién llegados, una mirada exclusiva a algunas de las historias más divertidas, sorprendentes e increíbles de la carretera contadas por las leyendas más destacadas de la lucha libre profesional.