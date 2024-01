Adam Copeland no pudo salir de Worlds End como Campeón TNT. En realidad, sí venció a Christian Cage para ganar el título pero entonces Killswitch apareció para cobrar su oportunidad por el cinturón ganada en el mismo evento en la batalla real del preshow, la cual se la entregó a «The Patriarch», quien la usó para recuperar la corona.

Todavía no se sabe cómo va a continuar esta historia pero mientras tanto «The Rated-R Superstar» tuvo un combate con Griff Garrison en el último episodio de Collision. Un combate salido de la nada que entendemos que quiso disputar Copeland para seguir experimentando AEW dando además una oportunidad a un talento joven.

► Adam Copeland aborda las críticas

Lo que no esperaba quizá es que eso provocara críticas negativas. Aún así, las aborda en su reciente aparición en Busted Open Radio.

«He tenido un tiempo increíble, me he divertido muchísimo. Incluso este último fin de semana, enfrentándome a un tipo como Griff Garrison. Solo para que él pueda sentir lo que es, la diferencia que viene con esa experiencia, porque lo veo, y recuerdo cuando comencé y tuve a Rick Martel, Bad News Brown y todos estos tipos que me guiaron en el camino. Ya no hay tanto de eso. Todos estos tipos estaban en las independientes, y si tenías la suerte de entrar con ellos aprendías. Lo absorbí todo. Ahora, casi parece que estos chicos van a tener que absorberlo en la televisión nacional, y eso es un desafío diferente en sí mismo, junto con las redes sociales. Así que para mí, es realmente emocionante, conseguir a estos chicos, meterme con ellos y sentir de qué se trata, para que también puedan sentir lo que es tener 30 años de experiencia«, señala el veterano.

«Para mí, eso es realmente divertido, ver cómo se encienden las bombillas para el talento. Esa es parte de la razón por la que, con el ‘Copeland Open’, como quieras llamarlo, quiero trabajar con un montón de jóvenes talentos y un montón de jóvenes, no solo por ellos, sino también por mí, porque eso es estimulante, y quiero trabajar con muchos estilos diferentes e intentar incorporar cosas nuevas para ver si funcionan para mi personaje. Ese es un lugar muy emocionante desde el que navegar, especialmente en esta etapa de mi carrera», agrega.

«Porque mucho después de que me haya ido, Griff Garrison estará allí, y al igual que Bad News Brown me mostró, o al igual que Rick Martel me mostró, o al igual que Tom Prichard me mostró, o Pat Patterson me mostró, o Michael Hayes me mostró, o Bret Hart me mostró, estoy en esa etapa de mi carrera. Así que si puedo entrar allí con Griff Garrison, ¿qué va a hacer un combate de 30 segundos por Griff Garrison? Pero de repente ahora, obtienes un par de momentos como, ‘Vaya, casi se lleva eso’. Bueno, ahora agregas el elemento de la historia, como, Copeland tomó a este chico quizás un poco a la ligera, y hay algo en él. También es una oportunidad para que él hable en el micrófono. Es una oportunidad para repeticiones frente a una audiencia que realmente estará observando porque hay un personaje en el ring que conocen. Para mí, eso es todo lo que necesita ser dicho. Si puede entrar allí y tenemos cinco minutos de tiempo, siento que puede aprender más en los cinco minutos de lo que podría en probablemente 200 luchas con personas de la misma experiencia.

«Sé que suena un poco engreído y egocéntrico, pero así fue para mí cuando tenía su edad. Eso es lo que es esto. Es por eso. Es por eso que quiero trabajar con un tipo como Griff Garrison. Es por eso, ponme allí con Dante Martin o Lee Moriarty o Zak Zodiac. Esto es parte de la historia que Christian y yo estamos contando, donde podemos hacer esto y agregar otra capa al libro final que es esta historia. Eso es tan emocionante para mí. Creo que hoy en día, la gente está tan, ‘Bueno, ¿por qué no es esto? ¿Por qué no es ahora mismo?’ Luego, si les das ahora mismo, ‘Bueno, lo hicieron demasiado rápido’. Esto es otro capítulo. Mientras continúan escribiendo más capítulos por su lado, yo voy a escribir aquí en este lado, y siempre hay un plan. A veces, como mis historias favoritas cuando estaba creciendo, y sé que es un tiempo diferente, Steamboat/Savage, déjalos luchar durante un año», concluye Adam Copeland.