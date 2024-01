NJPW: Cartel completo “Battle in the Valley 2024”

New Japan Pro Wrestling reveló el cartel completo para «Battle in the Valley 2024» la primera función del año que ofrecerá en territorio estadounidense.

► «Battle in the Valley 2024» – Cartel completo

El evento se llevará a cabo el 13 de enero en el Cívico de San José en California. Para este evento se pondrán en juego tres campeonatos, así como varios encuentros especiales donde intervendrá talento del LA Dojo, AEW, CMLL y la escena independiente estadounidense.

Los flamantes dobles monarcas de NJPW, Hikuleo y El Phantasmo de Guerrillas of Destiny, pondrán en disputa el Campeonato de Parejas de Peso Abierto NJPW STRONG, ante el BULLET CLUB War Dogs (Alex Coughlin Clark Connors). Esta será la cuarta vez que G.O.D exponen el cetro.

Giulia responderá al desafío que hizo Trish Adora y expondrá por octava ocasión el Campeonato Femenil NJPW STRONG.

Agrupando los tres títulos en su poder ( Campeonato Continantal AEW, Campeonato Mundial ROH y Campeonato de Peso Abierto NJPW STRONG) bajo la denominación de Corona Continental, Eddie Kingston enfrentará a Gabbe Kidd quien logra una oportunidad titular inmejorable.

Shingo Takagi y Jon Moxley se medirán en mano a mano por primera vez en cuatro años y medio. Tras su participación en New Year Dash!!, Takagi lanzó el reto a Mox, quien aceptó con la condición de que fuera una lucha sin descalificación.

Kazuchika Okada y Will Ospreay chocarán en el evento estelar. Aunque primero fueron aliados, posteriormente se enemistaron, haciendo gran historia en los duelos que han protagonizado. Una vez más vuelven a verse las caras, antes de que Ospreay deje la empresa.

Los resultados completos son:

NJPW «BATTLE IN THE VALLEY», 13.01.2024

San Jose Civic, California, Estados Unidos

0. STRONG Survivor Match: Matt Vandagriff vs. Goldy

0. Viva Van vs. Stephanie Vaquer

1. Shota Umino, Fred Rosser y Jacob Fatu vs. Tom lawlor, Royce Isaacs y Jorel Nelson

2. Volador Jr. y Mascara Dorada vs. Rocky Romero y Soberano Jr.

3. TJP vs. David Finlay

4. STRONG Openweight Tag Team Title: El Phantasmo y Hikuleo (c) vs. Alex Coughlin y Clark Connors

5. STRONG Women’s Title: Giulia (c) vs. Trish Adora

6. Special Tag Match: Zack Sabre Jr. y Bad Dude Tito vs. Matt Riddle y X

7. AEW Continental Crown Title: Eddie Kingston (c) vs. Gabe Kidd

8. No DQ Match: Shingo Takagi vs. Jon Moxley

9. Special Singles Match: Will Ospreay vs. Kazuchika Okada