Talento del CMLL a Battle in the Valley

Sigue viento en popa la relación de colaboración entre el Consejo Mundial de Lucha Libre y New Japan Pro Wrestling, ya que luchadores de la empresa mexicana han sido invitados a «Battle in the Valley«.

► Presencia del CMLL en «Battle in the Valley 2024»

Hace unos momentos se reveló el cartel completo para «Battle in the Valley 2024» la primera función que NJPW ofrecerá en territorio estadounidense en 2024.

Tal como sucedió en la edición de 2023, los luchadores del CMLL han sido incluidos en el cartel de esta función que se levará a cabo el 13 de enero en el San José Civic de San José, California en el oeste de los Estados Unidos.

Stephanie Vaquer, la flamante monarca Femenil del CMLL, vuelve a un evento de NJPW, esta vez en el kick-off enfrentando en una lucha individual a Viva Van, luchadora californiana de origen filipino quien hará su debut en una función de NJPW Strong. Viva Van estuvo a principios de diciembre de 2023 en Japón, luchando en Tokyo Joshi Pro Wrestling.

Dentro del cartel oficial, Volador Jr. unirá fuerzas con Máscara Dorada para enfrentar en lucha de parejas a su acérrimo rival Rocky Romero quien contará con el apoyo de Soberano Jr. Los cuatro gladiadores siguen echando leña a su rivalidad, misma que tendrá continuidad en «Fantasticamanía 2024«.