Kota Ibushi se disculpa por su lucha en NOAH, será operado

El luchador japonés Kota Ibushi se manifestó ofreciendo una disculpa a los aficionados luego de su pobre desempeño en el evento de Año Nuevo de Pro Wrestling NOAH; además de dar algunos detalles de su estado de salud.

► Kota Ibushi se lesionó en el curso de la lucha y su rendimiento decreció.

El 2 de enero, Kota Ibushi de AEW fue invitado especial en la función «New Year 2024» de Pro Wrestling NOAH, donde enfrentó a Naomichi Marufuji. Esa fue la estelar en el Ariake Arena, y era un duelo largamente esperado, dado que se había postergado muchos años por lesiones de ambos.

No se sabía que Ibushi llegó a este combate con algunas lesiones, mismas que se agravaron durante los 33 minutos que la lucha duró. Sin embargo, el encuentro no fue el esperado por el público y se vino abajo cuando Ibushi se lesionó aún mas y ya no logró brindarse al máximo. Marufuji tampoco pudo hacer gran cosa y era evidente su rostro de frustración. Como resultado, Ibushi terminó el encuentro con los dos tobillos lesionados, ocasionándole un esfuerzo tremendo para mantenerse en pie, por lo que terminada la lucha fue trasladado a un hospital.

Cuatro días después, Ibushi se manifestó vía X, ofreciendo una disculpa por lo ocurrido y asumiendo la responsabilidad del bajo nivel de la lucha.

Me estafaron en un lugar que se llama Clínica C5, que está repartido por todo el país, como mencioné antes. Cuídense por favor. Creo que NOAH divulgará información sobre mi cirugía, fracturas y dislocaciones, etc. Lo siento por la lucha, por todo. Es mi culpa.

En otro mensaje especificó que será intervenido quirúrgicamente:

Perdón por el contacto tardío. Estoy seguro que NOAH les dará más detalles, pero me gustaría informarles que la parte interna de mi tobillo izquierdo estaba bastante lastimada, por lo que decidí operarme del ligamento derecho. Creo que habrá un comunicado pronto. Lo siento.

Lamentablemente, las lesiones obligan a Ibushi a hacer un nuevo alto a su carrera. A su regreso de dos años y medio sólo disputó ocho luchas y en esta ocasión se desconoce cuanto tiempo tardará en recuperarse.