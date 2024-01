Por fin: Nikkita Lyons vs. Blair Davenport para NXT

Una de las rivalidades más ardientes en estos momentos en NXT es la que tienen Nikkita Lyons y Blair Davenport. Esta fue la que provocó la lesión que tuvo tanto tiempo fuera de acción a su compañera de vestidor. Y cuando hizo su regreso a la programación, se fue directa a atacar a la que la atacó a ella, dando inicio a una investigación que duró varias semanas, hasta que se averiguó que había sido ella, como ha estado ocurriendo últimamente con Trick Williams.

Finalmente, las dos luchadoras van a tener la oportunidad de colisionar la una contra la otra en NXT la semana que viene. WWE acaba de anunciarlo en sus redes sociales para alegría de los fanáticos que esperaban con ganas que esta lucha se hiciera oficial. Con todo lo que ha pasdo entre ellas bien podría haber ocurrido, u ocurrir, en un Premium Live Event como el próximo Vengeance Day. Quizá entonces tengan una revancha. De momento, este es el anuncio:

«Esta es personal.

Nikkita Lyons se enfrentará cara a cara con la persona que la dejó fuera por meses, Blair Davenport, ¡ESTE MARTES en WWE NXT!«.

This one is personal. @nikkita_wwe will go one-on-one with the person who put her out for months, @BDavenportWWE, THIS TUESDAY on #WWENXT!

📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/AUpH2BUwTc

— WWE NXT (@WWENXT) January 6, 2024