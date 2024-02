«NXT no ha visto nada como yo», avisa Jaida Parker

Jaida Parker lleva poco tiempo en WWE NXT pero está comenzando a llamar la atención. Sin ir más lejos, durante el programa del 13 de enero venció a Adriana Rizzo en un mano a mano dentro de la rivalidad que The Family está teniendo con OTM y que vio a Tony D’Angelo y Channing «Stacks» Lorenzo defender con éxito el Campeonato de Parejas NXT ante Bronco Nima y Lucien Price en Vengeance Day. Lamentablemente para ellos, en el mismo show perdieron el título en favor de Baron Corbin y Bron Breakker.

En espera de descubrir cómo siguen adelante las dos historias nos detenemos en las declaraciones que Jaida Parker pronunció en aviso a todo el elenco a las cámaras de NXT Exclusive una vez terminado el programa.

«¿Derrota? ¿Acaso parece que he perdido esta noche? ¿Por qué hablar del pasado cuando estamos en el presente? Para mí, eso fue una victoria. ¿Algo más?». Cuando le preguntaron sobre el futuro, Jaida Parker envió un mensaje al resto de la división femenina. Afirmó que los estaba superando, ya que estaba ejerciendo una presión que nunca habían experimentado. «Estoy dominando esta división femenina de NXT porque la señorita Parker está aplicando una presión que NXT nunca ha sentido antes«.

Jaida Parker comenzó su carrera luchística en 2022 en la misma WWE y hasta ahora solo ha tenido 19 combates, la mayoría de ellos en eventos no televisados, aunque también ha estado actuando como acompañante de OTM. Veremos qué sigue para ella en los próximos meses. Si NXT la tiene realizando este tipo de declaraciones es porque quieren que de un paso adelante. En el sentido de impulsarla, claro, pero quizá más en el de probarla, en el de comprobar si puede hacerlo realmente.

EXCLUSIVE: @Jaida_Parkerwwe puts the NXT locker room on notice after a dominant victory over @AdrianaRizzoWWE. #WWENXT pic.twitter.com/zWEiQ0hpiX

— WWE (@WWE) February 14, 2024