Nic Nemeth: «Solicité mi salida varias veces a WWE»

Previamente nos hacíamos eco en SÚPER LUCHAS de las declaraciones de Nic Nemeth para el sitio web de NJPW acerca de cuán importante fue Internet para su salida de WWE:

[…] No conozco la escena independiente. No luché en la escena independiente, no tengo un padre o una madre en la industria, no tenía un legado en el negocio, no tenía ningún amigo. Nadie estaba ahí para promocionarme. Yo era luchador amateur universitario antes de WWE, y era fan. Así que no conocía el mundo exterior, y si no existiera internet, las cosas serían muy diferentes, pero por suerte todos estamos conectados hoy día. Mi amigo Matt Cardona ha estado por todo el mundo en estos dos últimos años y ha estado dispuesto a decirme, ‘oh, fui allí e hice esto, y esto ocurrió aquí’, dándome indicaciones sobre diferentes países y distintas promotoras».

► Nic Nemeth quería irse de WWE

En la misma entrevista -como apuntaba mi compañero Rafael Indi (no dejéis de leerlo, tanto sus notas como sus artículos)- «The Wanted Man» también cuenta que solicitó en varias ocasiones que le dejaran irse y que ahora que finalmente está fuera está listo para dar lo mejor de sí en esta nueva aventura que entre otros lugares lo ha llevado a «The King of Sports».

«Empecé a darme cuenta de que, bueno, soy una pieza clave aquí, soy necesario. Pero llegué a un punto en el que estaba listo para irme. Le pregunté a la empresa varias veces si estaba listo para irme, y me dijeron que estaba contratado y que no me dejarían ir. Así que comencé a preguntarles: ‘Oye, ¿puedo empezar a hacer esto, puedo probar algo más?’. Estaba preparado para terminar y explorar otras oportunidades«.

«Los últimos seis, ocho meses, un año, los pasé diciendo ‘estaré en la mejor forma de mi vida cuando todo esto suceda’, y cuando finalmente llegó el momento en que pregunté (a la WWE) lo suficiente y me dieron mi liberación, entonces fue como ‘bueno, pediste esto durante los últimos cinco años, es mejor que cumplas’. Así que, está bien, tengo esto, lo estoy haciendo, estoy preparado, he estado entrenando en el ring, observando diferentes cosas, y estoy listo para seguir adelante. Así que vamos allá».