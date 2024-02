Cartel completo de RevPro High Stakes 2024

Escribe hoy Eddie Dennis en X (Twitter) que RevPro ha logrado armar un cartel para High Stakes que sería la envidia de cualquier promotora independiente. Y a 24 horas de la gran cita, parece estar ya definido íntegramente ese menú.

Como último anuncio, tenemos un interesante «Scramble» de seis gladiadores, con cinco nombres desvelados de primer nivel: Spike Trivet, Flash Morgan Webster, Sha Samuels, Richard Holliday, Cameron Khai y un último integrante sorpresa como «invitación abierta».

Recordemos, Trivet es el actual Campeón Mundial PROGRESS y defenderá su oro el próximo día 25 ante Kid Lykos en Chapter 162: Twisted Metal. Durante los últimos meses se está dejando ver por RevPro, luego de fijar su mira sobre Michael Oku. Quizás una victoria lo posicione de cara a luchar contra el Campeón Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro. Si este conserva su cetro, claro está.

La espera no se hará más larga. Mañana, desde el Crystal Palace National Sports Centre de Londres (Inglaterra), RevPro presentará High Stakes, cuyo cartel parece quedar definido por completo.

