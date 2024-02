Nic Nemeth: «¡No quería llamarme Dolph Ziggler!»

Una vez que fue despedido, recuperó su nombre real, Nic Nemeth, para trabajar en NJPW, TNA o GCW. Pero aún todos los conocen como Dolph Ziggler, como se llamaba en WWE, así alcanzó la cima de la lucha libre profesional. Ello a pesar de que no quería llamarse así, como ha contado en otras ocasiones, y recuerda una vez más en el Wrestling Perspective Podcast. Previamente, cuando formaba parte de Spirit Squad, usaba el diminutivo Nicky.

► «¡No quería llamarme Dolph Ziggler!»

«Me sentí desolado, absolutamente desolado [risas], y sé que soy un tipo sin corazón, pero tuve que ‘adquirir’ un poco de sensibilidad solo para destrozarla frente a mí mismo. Espero recordar esto correctamente. Recibí una llamada un sábado por la noche después de un show de OVW. ‘Oye, debutarás el lunes. Tu nombre será David Diggler’, sí, pensaste que Dolph Ziggler era malo. ‘Tu nombre será David Diggler. No estamos exactamente seguros de qué harás, pero simplemente trae tu equipo.’ Yo respondí, ‘¿Qué? ¿David Diggler?’ Ellos dijeron, ‘¿Algún problema con eso?’ Respondí, ‘Hombre, eso es terrible. ¿Por qué ese nombre?’ Me explicaron, ‘Bueno, necesitábamos un nombre con las mismas consonantes.’ Y yo repliqué, ‘¡Pero mi nombre es Nic Nemeth! Estamos en la era de la realidad, n-n. ¿Qué?’ Ellos simplemente dijeron, ‘No puedes usar tu nombre real.’ ‘Está bien,’ dije resignado.

«Me dieron 15 minutos para proponer algo diferente antes de hablar con Vince. Así que envié un mensaje a todos en mi teléfono: ‘Chicos, necesito un nombre con doble D’. Mi padre se llamaba Don, así que lo apunté, y también Dolph en honor a Dolph Lundgren. Propuse todas estas opciones diferentes, pero al final me dijeron, ‘Probablemente será David Diggler, pero ya veremos el lunes.’

«Cuando llegué, el cartel decía ‘Dolph Diggler’. Me quedé perplejo. Esa noche, tuve la oportunidad de hablar con Vince por primera vez en mi vida y le dije, ‘Señor, acabamos de entrar en la era de la realidad. Tenemos a John Cena, Randy Orton, y aquí dice David Diggler o Dolph Diggler. Mi nombre es Nic Nemeth. Si buscas mi nombre, verás que he roto récords. Me encantaría ser la mejor razón para que tu compañía tenga legitimidad en esta nueva era’. Él simplemente respondió, ‘Nope, serás Dolph Ziggler. Ese nombre destaca. Eso es todo.’ Se dio media vuelta y se marchó, y yo solo pude decir, ‘Ok, aquí vamos,’«.