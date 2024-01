John Cena revela cómo fue que se convirtió en luchador

John Cena dominó la industria de la lucha libre profesional y fue la cara de la empresa durante la Ruthless Aggression Era, al igual que al inicio de la era PG de la WWE. Más allá de su registro de 16 Campeonatos Mundiales, sin duda es una de las Superestrellas más icónicos que ha pisado la compañía, y sus días como luchador pronto llegarán a su final. De hecho, en la actualidad solo realiza apariciones esporádicas dada su dedicación al cien por ciento a su carrera como actor.

► John Cena dudó por un instante en convertirse en luchador

Durante la reciente edición del podcast Impaulsive, el 16 veces Campeón Mundial habló con Logan Paul y le reveló cómo fue que llegó a convertirse en luchador.

«Así que lo supe desde una perspectiva de, ‘Este es el pasatiempo que quiero tener. Pienso en ello como tu liga de softbol o, como, cualquier cosa para la que trabajes durante la semana. Mi hermano pequeño odia su trabajo pero ama su barco. Soporta la succión para salir al agua. Cuando encontré ese ring, estaba a punto de dar un salto en mi carrera que no me habría permitido hacer eso. Y si eso fallaba, simplemente iba a regresar a casa… Así que fracasé en todos los aspectos de la vida… Me estaba quedando sin tiempo y dinero».

Cena admitió que no sabía qué hacer en ese momento de su vida, pero sabía que tenía ciertos atributos para triunfar en la lucha libre profesional. Mencionó que durante el fin de semana que contemplaba comenzar una carrera como luchador, un amigo suyo le dijo que entrenó en el Condado de Orange, y el 16 veces Campeón Mundial inmediatamente aprovechó la oportunidad de entrenar en el ring. Continuó diciendo que estaba dispuesto a trabajar en cualquier trabajo durante ese período para poder luchar los viernes y sábados por la noche.

«The Champ» culminó su historia mencionando que recibió un contrato por 12.500 dólares al año con la WWE durante el apogeo de la Attitude Era y finalmente tomó la decisión de hacer carrera en la WWE. El resto, ya es historia.