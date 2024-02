Michael Oku: «The Jericho Cruise fue un sueño»

El 18 de febrero, Michael Oku va a exponer el Campeonato Británico Indiscutido de Peso Completo RevPro en High Stakes en su trilogía ante Will Ospreay. Si perdiera el título, no es un consuelo, pero aún le quedarían otros tres, siendo el más nuevo el Campeonato Oceanic Jericho Cruise. No es un cinturón oficial pero se disputa durante el Jericho Cruise, que no hace mucho vivió una nueva aventura, en la que él precisamente se coronó. Y sobre lo vivido en el barco durante el viaje habla en Fightful.

Michael Oku submits Matt Cardona to become the new Jericho Cruise Oceanic Champion! https://t.co/FGeza4gNsg pic.twitter.com/5POAlOHHKH

«El crucero fue increíble. No puedo mentir. Fue muy divertido porque se sentía como unas vacaciones mezcladas con lucha libre. Así que supongo que ese es el sueño de un luchador. Pero fue un momento realmente bueno. Algo que quiero resaltar que fue realmente agradable, tal vez un poco sorprendente, fue cómo todos están juntos. Todos comparten lo mismo en términos de los fanáticos, así como los luchadores y el talento. Todos vamos a los mismos restaurantes a comer. Todos usamos las mismas piscinas. Todos estamos en la misma área para tomar el sol y los jacuzzis. Todo era utilizado por fanáticos así como luchadores. Y lo que fue genial fue que ni siquiera te molestaba. Todos nos tratábamos igual. Ellos nos trataban como seres humanos. Yo los trataba como seres humanos. Simplemente pudimos hablar en un nivel humano, lo cual fue realmente genial de hacer con los fanáticos de la lucha libre. Todos tenemos esa única cosa en común de la lucha libre profesional, pero somos personas muy diferentes. Así que esa fue una parte realmente agradable del crucero. En términos de lucha libre, es algo tan interesante porque tengo tres combates. Estoy en un crucero lleno de luchadores de AEW y lleva el nombre de uno de los nombres más grandes en la lucha libre.

«Diría que probablemente unas 10 personas hayan visto uno de mis combates que estaban en ese crucero, de los miles que estaban allí. Eso es ser generoso. Realmente fue una cosa de ‘bueno, veamos de qué se trata este tipo’. ‘¿Quién es este tipo?’ Luego, se pusieron totalmente detrás de mí, pero he estado en esa situación muchas veces. Esto se siente muy similar a cuando debuté en una nueva promoción, es más o menos lo mismo, especialmente si es en un país nuevo y luego no están familiarizados con lo que he hecho. Eso ha pasado algunas veces en Estados Unidos cuando he ido estos últimos años, es ganarse a los fanáticos. Es hacerse popular frente a nuevas personas. Me he sentido cómodo haciendo eso y no había mejor oponente para hacerlo que Speedball Mike Bailey, especialmente para el primer combate. Hemos luchado unas cuantas veces y nos conocemos muy bien.

«Fuimos el evento principal. Ahí fue donde había nervios. Habían visto a todos estos luchadores de AEW, a todas las personas famosas, a Prince Nana haciendo su baile, a Swerve haciendo su cosa, todo eso. Luego salimos y cerramos el espectáculo. Esa fue la única parte que era intimidante, tener que seguir a los grandes nombres. Pero sabía que íbamos a darles algo realmente bueno. Porque tenemos ese pedigrí detrás de nosotros, yo y Speedball, y eso me ayudó mucho para los siguientes combates y la multitud apoyándome y conociéndome y luego simplemente perdiendo la cabeza cuando finalmente gané el título».

I can and will beat the best wrestler in the world

And then @WillOspreay, maybe you'll finally believe in me… pic.twitter.com/3CqgfFXySD

— Michael Oku (@TheOJMO) February 17, 2024