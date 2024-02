Julius Creed: «Vamos a hacer grandes cosas en WWE»

Que Julius Creed va a hacer grandes cosas en WWE se viene diciendo desde hace años, cuando, por su parecido físico también, le decían «el nuevo John Cena«. Eso son palabras mayores, nunca habrá nadie como el 16 veces Campeón Mundial, pero eso no tiene nada que ver con el de los Creed Brothers, quien está preparado para todas las cosas buenas que le vengan a él y a su hermano, Brutus Creed, en el futuro.

► Julius Creed va a hacer grandes cosas en WWE

«La vida se trata de establecer metas y trabajar incansablemente, dando todo de ti para alcanzarlas. Si las alcanzas o no, no es necesariamente lo más importante; se trata de las lecciones que aprendes en el camino. Ese fue un mensaje que le reiteré en 2020 cuando me llamó llorando desde Raleigh, Carolina del Norte, mientras yo estaba en un gimnasio de lucha libre, porque el Torneo de la NCAA acababa de ser cancelado. Él tenía un récord de 30-0 y se suponía que sería el campeón de la NCAA. Le dije: ‘Si lo mejor que sacamos de estos momentos en la vida son reconocimientos materiales que se quedan en el estante y acumulan polvo, creo que nos hemos perdido el mensaje principal de la vida’. Y efectivamente, mi papel de hermano mayor me jugó una mala pasada dos semanas después cuando cancelaron las Pruebas Olímpicas, lo cual no creía que iba a suceder. No pude perseguir ese sueño.

«Estamos al borde de grandes cosas. Personalmente, creo que las alcanzaremos y aún más. Creo que lo lograremos varias veces. Más importante aún, estoy emocionado por lo que eso nos preparará. Mi entrenador universitario solía decirnos siempre: ‘Te estamos preparando para la vida, para que cuando recibas la llamada de que tu abuela está enferma y está en cuidados paliativos, y tienes que hacer ese viaje de ocho horas, puedas hacerlo y ser el tipo de hombre que tu familia necesita’. No hace mucho estábamos en Portland y recibí la llamada de que tendría que sacrificar a mi perro de toda la vida. Eso fue un golpe en el estómago, fue terrible.

«Hacer las cosas difíciles cuando no necesariamente queremos hacerlas todo el tiempo, para prepararnos para un combate por el título, estamos eligiendo el sufrimiento en esos momentos para que cuando la vida nos golpee con algún sufrimiento no elegido, esperamos poder recuperarnos y seguir adelante y mantenernos juntos y seguir avanzando por nuestros seres queridos en nuestras vidas y proporcionar una mejor calidad de vida para todos«, dice Julius a Fightful.