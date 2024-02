Como Becky Lynch, ¿Natalya escribirá un libro?

Becky Lynch publicara el 26 de marzo de 2024 su libro de memorias, ‘The Man: Not Your Average Average Girl’. Ya está disponible para preordenar. Ahora, ¿tiene previsto Natalya seguir los pasos de su compañera escribiendo su propia historia para darla conocer al mundo con todo tipo de detalles? Por ello le preguntaron recientemente en Busted Open Radio.

► ¿Natalya escribirá un libro?

«He sido contactada recientemente para escribir un libro. Quedé muy impresionada con la forma en que Becky Lynch manejó su libro y cómo lo abordó, además de hablar con Becky en bastidores. Ella está realmente emocionada por su libro y creo que es una mirada honesta a su vida, su carrera, su legado. Aunque obviamente aún le queda mucho por vivir, escribir un libro a una edad tan joven implica que hemos vivido mucho. Becky y yo nos conocimos hace más de 20 años en Vancouver en un evento llamado SuperGirls. Comenzamos nuestras carreras en la lucha libre al mismo tiempo. Cuando pienso en todo lo que hemos vivido y los caminos que hemos recorrido, creo que el libro de Becky va a ser increíble.

«Sí, me han propuesto escribir un libro. Estoy explorando esas opciones. Definitivamente escribiré un libro. Mis mayores inspiraciones son las personas con las que trabajo, como Becky Lynch. Me encantó el libro de Bret [Bret Hart], pensé que era hermoso. Le llevó diez años escribirlo. Le dije a Bret: ‘Tu libro es tan especial y poderoso’, porque cuando Bret viajaba de arriba abajo con la WWE, hablaba en una grabadora y registraba todo en su carrera cada noche después de sus combates. Le dije: ‘Tener la visión de hacer eso es realmente genial’. Me siento inspirada para crecer en 2024 y estoy ansiosa por hacerlo y sorprenderlos con algunas cosas realmente geniales«.