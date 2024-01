Konnan: «AAA no tiene interés en Velveteen Dream»

Velveteen Dream comenzó el 2024 haciendo ilusionarse a sus fanáticos con la posibilidad de volver a la lucha libre. Primero pedía perdón a WWE, Triple H y a quienes lo siguen por sus errores. Después adelantaba que pronto estaría realizando entrevistas. Y recientemente descubrimos que se puso en contacto con Booker T por ese mismo objetivo. No obstante, todavía no ha vuelto a luchar en ningún sitio. La última novedad sobre él fue que EC3 no le guarda rencor.

► Konnan habla de Velveteen Dream

La última hasta las recientes declaraciones de Konnan en Keepin’ It 100 acerca del no interés de Lucha Libre AAA Worldwide en «The Dream». No dice que no quieran trabajar con él nunca sino que en este momento no está en su radar. También explica por qué la situación del exluchador de la WWE es distinta de la de otros que se han visto envueltos en controversias importantes como Alberto del Río o Marty Scurll. ¿Te gustaría ver a Velveteen Dream en AAA?

Sobre la posibilidad de firmar a Velveteen Dream: «Sé que tenía popularidad y me gusta Prince. Pero no soy la Cruz Roja. No es mi trabajo darle empleo a todo el mundo o trabajar con todos.»

Sobre por qué su situación es diferente a la de El Patrón y Scurll: «A diferencia de ADR y Marty, tenía una relación con ambos, personal y profesional, y ambos sabían que esta era su última oportunidad, y estaban trabajando bajo esa premisa. Ambos han sido criticados, y se han hecho muchas bromas a expensas de ellos; hey, ese es el precio a pagar cuando te equivocas, y la sociedad, o supuestamente te equivocas, eso es parte de ello. Todos lo entienden. No conozco a este tipo, nunca he trabajado con él; no está en mi radar en este momento, pero ya te informaré.»