EC3 ya no tiene problemas con Velveteen Dream

En 2022, EC3 revelaba una oscura historia sobre Velveteen Dream contando que en una ocasión, supuestamente, durante una fiesta en su casa, dejó su teléfono móvil en el cuarto de baño para grabar a las personas que entraban a hacer sus necesidades. Pasaron unos días y finalmente «The Dream» se defendió diciendo que solo había dejado encima del mostrador del baño el celular y que había sido su entonces compañero en NXT quien lo había utilizado para sus propios intereses, a quien además acusaba de tomar cocaína. Todo «terminó» cuando después el ahora Campeón Mundial de Peso Completo NWA decía que perdonaba al exCampeón Norteamericano, pero sin retirar su acusación.

► EC3 vs. Velveteen Dream no va más

Ha pasado un tiempo considerable desde entonces y realmente parecía que aquello no había sido nada más que un pequeño episodio. Además, hace unos días, Velveteen Dream publicaba una disculpa pública que incluida a WWE y Triple H, en lo que podemos tomar como el paso definito del ahora mismo exluchador para cambiar de vida para bien. También nos enteramos de que se puso en contacto con Booker T. Pero tenemos que añadir una nueva declaración a aquella disputa, que sí estaría cerrada.

En su reciente aparición en The Wrestling Outlaws, EC3 dice que ya no tiene problemas con Velveteen Dream:

«Si él extiende una rama de olivo, definitivamente la aceptaría. No necesita disculparse por nada. No creo en disculpas que no son necesarias. Conté una historia que era veraz y que lo retrataba tal como era en ese momento, y así fue. No voy a dejar de contar la verdad ni a criticar a alguien que realmente busca el perdón.»

«Creo que el perdón es una de las mejores cualidades humanas. Perdonar, ser lo suficientemente valiente para pedirlo, es bastante impresionante. Solo espero que sea genuino, que sea honesto y que encuentre la mejor versión de sí mismo. Si alguien está trabajando arduamente para cambiar, lo peor que puedes hacer es juzgarlo por su pasado, así que no albergaré ningún resentimiento del pasado.»