Lince Dorado luchó sin máscara 30 veces en 2023

A primeros de 2023, Lince Dorado adelantaba que durante el año iba a decir adiós a su máscara. Sin embargo, tal cosa nunca la vimos. De hecho, en Cagematch no está registrado. Pero realmente sí que ocurrió. ¿Quién lo vio? No lo sabemos. Pero el exluchador de WWE lo cuenta en su reciente entrevista en The LAW with Chris Tidwell.

«¿Y si te dijera que el año pasado luché sin la máscara, bajo un nombre diferente unas 30 veces?«.

«Siempre he tenido este sueño de manifestación de que un día lucharé sin la máscara, bajo mis propios términos. Ya sea que la pierda ante alguien a quien realmente quiero perderla o haga la historia que siempre he tenido en mi cabeza y que realmente me encantaría hacer. Sin tener un hogar, un hogar en la lucha libre, es difícil hacerlo y simplemente hacerlo. Comencé a sembrar algunas semillas el año pasado. A algunos promotores para los que solía trabajar, les pregunté y les dije, ‘Oye, quiero que me progarmes como un tipo novato. No anuncies que soy un exluchador de la WWE o Lince. Solo resérvalo como este personaje. Quiero ser el novato más veterano allí, básicamente’.

