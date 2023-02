Lince Dorado dirá adiós a su máscara en 2023

Lince Dorado tuvo el pico de popularidad y éxito de su carrera durante sus años como Superestrella de la WWE, que fue de 2016 a 2021. El torneo de peso crucero, 205 Live, Lucha House Party… Aunque desde que se fue no le ha ido nada mal. De hecho, actualmente es el Campeón Mundial de Peso Medio MLW desde hace 116 días. También ha estado trabajando en el Consejo Mundial de Lucha Libre o New Japan Pro-Wrestling. Es justo decir que es un luchador independiente muy reconocido y que tiene una buena posición en la lucha libre profesional.

Muy reconocido también por su máscara. Siempre la ha lucido, al menos hasta donde quien escribe estas líneas tiene memoria, que de la misma manera tampoco conoce su cara. No obstante, próximamente sí lo hará, próximamente el veterano gladiador dejará de estar enmascarado. Así lo da a conocer en una reciente publicación en redes sociales. Ha tomado la decisión de que 2023 sea su último año utilizando su máscara. He incluso muestra un poco como es su rostro sin ella. No cabe duda de que será una gran revelación cuando la haga en 2024.

I've contemplated this for a while now, possibly 5 years now. For almost 2 decades I have been someone I'm not. I have decided! This will be my last year masked. Question is will I lose it or say fuck it, this is the real me? https://twitter.com/hashtag/luchalit?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

— — Lince Dorado (@LuchadorLD) February 23, 2023