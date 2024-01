Pat McAfee ha confirmado lo que muchos fans en X notaron durante la lucha del Royal Rumble femenil de este 2024. Y es que, cuando Jordynne Grace entró al combate, se notó que McAfee no sabía quién era ella.

El nuevo comentarista estrella de Raw, junto a su gran amigo Michael Cole, ha confirmado que este era el caso, pues no sabía quién era esta musculosa mujer que vio al ring y que lo sorprendió, de forma positiva, no solo por su gran físico, sino por sus habilidades como luchadora. Así lo reveló en la más reciente edición de su videopodcast The Pat McAfee Show:

► Pat McAfee no sabía quién era Jordynne Grace, Campeona Knockouts de TNA Wrestling

«Tengo que ser honesto. No conocía a algunas de las participantes en la lucha Royal Rumble de mujeres, incluyendo a una que debutó en WWE. Salieron algunas personas, y no tenía ni idea de quiénes eran.

«No tenía ni idea. Estaba mirando las pantallas gigantes, y pensaba, ‘¿Cuál es el nombre aquí? ¿Cuál es el nombre aquí?’ Y Michael Cole y Corey Graves estaban como, ‘¡Oh, Dios mío!’ Y yo pensaba, ‘Sí, oh, Dios mío. Sí, claro’.

«Jordynne Grace. No tenía ni idea de quién era esa. Mientras iba pasando por la Gorilla Position tras bambalinas para salir… la veo, y como tenía un título alrededor y estaba de espaldas, pensé, ‘¡Carajo! ¿Quién está tan musculosa, totalmente musculosa?’ Luego salgo allí, y dicen, ‘Campeona de las Knockouts de TNA’. Y yo pienso, ‘¡Mierda!'»

Lo bueno de toda esta situación es que McAfee pudo expresar en vivo sus sentimientos y emociones reales, de forma animada, como es él y como le gusta a los fans de WWE. Grace lo sorprendió con su físico y con su calidad, y McAfee dijo que TNA tenía «una verdadera arma» como campeona, entre otros elogios.