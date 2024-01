Samoa Joe está ocupado con HOOK, Adam Page y Swerve Strickland. Pero, ¿se le sumará Claudio Castagnoli como retador al Campeonato Mundial AEW? Recientemente, le preguntaron por ello al «Swiss Superman» en The Mark Hoke Show.

► ¿Castagnoli a por el Campeonato Mundial AEW?

«Significaría mucho. Eso es lo que todos persiguen, ser el campeón del mundo. Solo estoy trabajando, siendo paciente, quizás demasiado paciente. Creo que esa oportunidad, con suerte, llegará y la aprovecharé. Sería un representante tremendo para la empresa y un gran campeón mundial. En este momento, Joe es el campeón, es curioso, no me ha mencionado entre las personas que golpean más fuerte. Creo que realmente no quiere llamar mi atención, lo cual entiendo.

«Quiero captar la atención de Samoa Joe. No sé si él quiere mi atención. Nos hemos enfrentado una o dos veces. Fue divertido. Creo que esa lucha es una que nunca ocurrió realmente en Ring of Honor cuando ambos estábamos allí, sucedió quizás una vez en la WWE. Creo que nos debemos otra. Sería grandioso. También tendríamos un nuevo campeón mundial.»

Es interesante señalar que no hace mucho también el mismo Samoa Joe hablaba de la posibilidad de defender el campeonato ante Jon Moxley burlándose de este diciendo que prefiere a Tetsuya Naito, el actual Campeón Mundial de Peso Completo IWGP de NJPW. De momento, «The Death Rider» no tiene una oportunidad por este título pero enfrentará al «Ingobernable» en Windy City Riot. Y mientras, Bryan Danielson quiere el Campeonato Continental, el Campeonato Mundial ROH y el Campeonato de Peso Abierto NJPW de Eddie Kingston.