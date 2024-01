El programa de esta semana de AEW Dynamite contaba hasta ahora con las siguientes luchas: Chris Jericho vs. Kyle Fletcher, Adam Page vs. Toa Liona y Deonna Purrazzo vs. Taya Valkyrie, además de que Swerve Strickland tendrá otra cuando el «Hangman» elija a su oponente como «The Realest One» ha hecho con él.

En cambio, la compañía All Elite acaba de anunciar de manera oficial otro mano a mano: Jon Moxley vs. Jeff Hardy. Y lo hace con la premisa de que será la primera vez que ambos luchadores se vean las caras en un enfrentamiento individual, lo cual nunca ocurrió en el pasado, tampoco en la WWE.

This Wednesday 1/31

New Orleans, LA

Wednesday Night #AEWDynamite@TBSNetwork 8pm ET/7pm CT@JonMoxley vs @JEFFHARDYBRAND

Mox vs Jeff Hardy

1-on-1 for the first time ever, fighting for a valuable win on the night that the AEW Rankings make a long-awaited return:

THIS WEDNESDAY! pic.twitter.com/EzMy79Bm5f

— Tony Khan (@TonyKhan) January 30, 2024