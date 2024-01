Lucha titular anunciada para el próximo WWE RAW

Durante el episodio del 26 de enero de WWE SmackDown, las Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) derrotaron a Katana Chance y Kayden Carter para ganar el Campeonato Femenil de Parejas de la WWE. Las ahora exmonarcas previamente habían ganado el título al vencer a Chelsea Green y Piper Niven en el episodio del 18 de diciembre de WWE Raw. Esta semana, las integrantes de Damage CTRL vencieron a Natalya y Tegan Nox para negarles la posibilidad de luchar por los cinturones más adelante.

En cambio, Chance y Carter anunciaron durante el mismo programa que van a tener la oportunidad de recuperar el campeonato el 5 de febrero en Raw. Las también exCampeonas de Parejas NXT no necesitaron de un triunfo sobre las guerreras de Japón u otro equipo de la división. De hecho, desde entonces la única vez que actuaron fue durante el Royal Rumble 2024, donde no destacaron especialmente ninguna de las dos. Veremos si recuperan el trono en el programa de la semana que viene.

Kayden Carter and Katana Chance are getting their rematch with Kabuki Warriors next week.#WWERAW pic.twitter.com/dgagqsMDz3

— Fightful Wrestling (@Fightful) January 30, 2024