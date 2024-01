Liv Morgan: «No necesito ganar el Royal Rumble»

«Ha sido un viaje, los últimos seis meses. Ha sido una lucha, ha sido una lucha. Regresar en el Royal Rumble, en el codiciado puesto 30, me hizo muy feliz y me sentí honrada. Simplemente feliz de estar de vuelta, feliz de hacer lo que amo, de hacer mi cosa. Estuve muy cerca, pero estoy feliz por Bayley de todos modos». Estas fueron las declaraciones de Liv Morgan al término de Royal Rumble 2024. La luchadora volvió tras muchos meses ausente y estuvo tan cerca de ganar la batalla real como que fue la última eliminada (y ella sacó a Jade Cargill).

► Liv Morgan habla en WWE RAW

Todavía no se sabe cuál va a ser el próximo paso de la exCampeona SmackDown tras haber visto el nuevo episodio de WWE RAW pero una vez este acabó estuvo en WWE RAW Exclusive para decir que no necesita el Royal Rumble para conseguir lo que quiere. Aunque no desvela qué es lo que quiere. Podríamos pensar en luchar contra Rhea Ripley, antigua amiga suya, por el Campeonato Mundial en WrestleMania 40. Y para ganarse la oportunidad necesitaría vencer en la posible Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber 2024.

«¿Qué es diferente? Bueno, veamos, como dijiste, fui la última mujer eliminada del Royal Rumble este año, al igual que fui la última mujer eliminada el año pasado. Así que yay para mí. Estuve tan cerca dos veces. Pero lo que es diferente es que estar cerca ya no es suficiente. Quiero más. Necesito más. Afortunadamente para mí, no necesito ganar el Royal Rumble para conseguir lo que quiero. Observa cómo lo logro».

Por otro lado, si finalmente Liv Morgan es la retadora de Rhea Ripley, ¿Bayley será la de IYO SKY, la Campeona WWE, a pesar de que son amigas y forman juntas Damage CTRL?