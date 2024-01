JD McDonagh: «La maldad debe volver a Judgment Day»

R-Truth ha sido fantástico para The Judgment Day desde el punto de vista de un fanático porque ha creado momentos verdaderamente divertidos pero, ¿y para la facción en sí misma? No tanto, aunque solo sea porque han perdido fuerza, seriedad, puede que incluso credibilidad, en las últimas semanas. Finalmente, durante el WWE RAW de esta semana, lo expulsaron y posteriormente lo atacaron, como a The Miz. Ya no más amigos pero parece que tenemos nuevos retadores al Campeonato Indiscutible de Parejas.

► «La maldad debe volver a Judgment Day»

Y de la misma manera veremos si el Día del Juicio recupera su poder, su maldad, como señala JD McDonagh en Raw Talk.

«R-Truth nunca estuvo en The Judgment Day. Lo que sucedió esta noche fue una catarsis para mí, fue como terapia. Era algo que necesitaba ocurrir hace mucho tiempo. Finn dijo anteriormente que la gente se está volviendo demasiado cómoda al desafiar al Día del Juicio. Tuve que reintroducir un mal necesario al grupo. Necesitaba recordarle a todos quiénes éramos. Eso es lo que sucedió esta noche. Para el Día del Juicio, menos risas y más enfoque en lo económico».

The Judgment Day lleva un tiempo funcionando pero parece que todavía pueden hacer mucho en WWE. Empezando por el mismo McDonagh, que fue el último en entrar al grupo y que aún puede brillar mucho más. Y pensemos en el maletín de Money in the Bank de Damian Priest, que si lo cobra por un título mundial aún estando dentro va a darles mucha fuerza a todos. Así que veremos qué sucede a continuación, en las próximas semanas, en los próximos meses.