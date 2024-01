Jey Uso apunta a Gunther: «Mi primer título en WWE»

A pesar de Bronson Reed, Royal Rumble o Drew McIntyre, Jey Uso no pierde de vista el Campeonato Intercontinental. Ya en noviembre decía:

«El primer campeonato individual en la parte superior de mi lista es el título Intercontinental. Gunther va a tener que enfrentarse a eso. Todos allá. Le gusta el Jefe Tribal, ¿ves lo que hago con el Jefe Tribal? No me importa, vamos a hacerlo. Mi papá fue campeón de IC, mi tío, Umaga, campeón de IC. Shawn Michaels. Mi luchador favorito, el mejor, Razor Ramon. Todos los grandes han tenido el Campeonato Intercontinental y estoy tratando de conseguirlo. Eso es material de Pay-Per-View de primera».

► Jey Uso apunta a Gunther

Y no ha cambiado de opinión pues durante su reciente entrevisat en TNT Sports, reafirmaba su interés en el título y su poseedor, Gunther:

Sobre su carrera individual hasta ahora: «Ha sido bastante aterrador, genial, divertido, todo lo anterior. No sabía cómo la gente me recibiría… ¿Les gustaré, primo? Hombre, puede que no les guste. Pero últimamente, primo, siento que finalmente la gente ha apoyado a tu chico, y puedo sentir esa energía cada lunes.»

Sobre las diferencias con estar en un equipo: «La mayor diferencia, para mí, es la parte de viajar en mi trabajo. Ahora viajo solo, cuando generalmente estaba con mi hermano gemelo todos estos años, o incluso con Solo durante el último año y medio… Ahora soy solo yo, navegando por el mundo en solitario.»

Sobre ganar un título individual: «Definitivamente quiero sostener el más grande. Conseguir mi primer campeonato individual. El Campeonato Intercontinental es algo realmente grande por lo que me gustaría esforzarme. Gunther lo tiene, y siento que Gunther y yo podríamos tener realmente una lucha de calidad de evento de pago que a la gente le gustaría ver.»