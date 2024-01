El traspaso de Jey Uso a WWE RAW provocó que su rivalidad con The Bloodline quedara en el pasado, o al menos se pusiera en un segundo plano. Desde entonces, «Main Event» ha estado lidiando con The Judgment Day, Drew McIntyre o Seth Rollins. Pero esa historia no ha terminado, antes o después, de alguna manera, en peores o mejores términos, el luchador y la facción se reencontrarán. Mientras, Jimmy Uso y Solo Sikoa han estado ocupados en SmackDown con Roman Reigns habitualmente ausente.

► ¿Jey vs. Jimmy Uso en WrestleMania?

Más de tres años después todavía queda mucho por explorar en esta trama, en estas tramas, por ejemplo, la rivalidad particular de Jey con Jimmy; no olvidemos que Jimmy evitó que Jey destronara a «The Tribal Chief» como Campeón Universal Indiscutible en 2023. ¿Qué continuación podría tener? De momento, solo podemos especular. Y en ese terreno, podemos pensar en que ninguno de los dos, ni Solo, tienen nada confirmado para WrestleMania 40. ¿Y si los gemelos se enfrentaran entre sí?

Quizá no ocurra pero eso es lo que quiere Jey Uso.

«Siento que la trama entre mi hermano y yo sería diferente [de la trama ‘The Bloodline Civil War’ que se desarrolló en WWE Money in the Bank 2023 debido a] la parte emocional», dice Jey durante una entrevista con TNT Sports. «Mi hermano y yo, solo nosotros. Imagina la pasión, imagina la emoción. Si lo viste con Roman y lo viste con Sami [Zayn], esto sería simplemente amplificado 10 veces más, eléctrico. Estoy emocionado, ‘Uce. Estoy listo solo para entregárselo a la gente y realmente quiero ser el evento principal’, y cuando digo evento principal, quiero decir ser el evento principal de WrestleMania con mi hermano gemelo. Frente a 100,000 personas. Tal vez yo luche en la noche uno y Roman en la noche dos. Como, seguimos en control. The Bloodline aún está al mando«.

«Tal vez como árbitro especial creo que papá (Rikishi) todavía tiene un pequeño recorrido en él.»

«Siento que es el momento adecuado. Vamos a cruzar caminos. Se siente correcto. Se siente bien. Estoy emocionado porque está a nuestro alcance. En este momento. Podemos hacer esto en Filadelfia en unos meses. Solo estoy emocionado por las posibilidades, hombre. Incluso como fan, estoy emocionado».