Samoa Joe explica su famoso e hilarante spot «nope»

Samoa Joe tiene muchos movimientos reconocibles, pero uno de ellos ni siquiera lo es: cuando un rival se lanza sobre él y él se aparta de manera burlona. Esto no es nada nuevo que comenzara en AEW sino que viene de muchos años atrás. Se ha convertido en un elemento que todos los fanáticos quieren ver en los combates del Campeón Mundial. No siempre ocurre pero cuando lo hace es toda una celebración, aunque la víctima sea el luchador más querido por los fanáticos, estos comparten ese pequeño momento con él.

Samoa Joe says nope to CM Punk. pic.twitter.com/axGZwzirox

Dicho esto, hasta ahora él nunca había hablado en profundidad de ello, lo cual acaba de hacer en una entrevista con Sports Illustrated:

«Cuando era joven y pequeño, si veía algo grande o muy destructivo acercándose hacia mí, era natural apartarme. No es ciencia espacial. Los hombres de las cavernas también entendían esto. Si veías una roca que venía hacia ti desde la cima de la colina, te movías un poco a la izquierda».

¿Quiénes podrían ser los próximos en caer en la trampa de Samoa Joe?

Samoa Joe's NOPE spot is getting more and more hilarious.

Poor Stoke, LMFAO. pic.twitter.com/nRRmhVcerr

