Samoa Joe: «Jon Moxley prefiere a Tetsuya Naito»

Jon Moxley luchará contra Tetsuya Naito en NJPW Windy City Riot el 12 de abril. A pesar de que «El Ingobernable de Japón» es el Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, el título no va a estar en juego; todavía debe defenderlo en la revancha ante SANADA, prevista para el 24 de febrero en The New Beginning in Sapporo. Pero si «The Death Rider» consigue la victoria, sin duda se convertirá en el siguiente contendiente al cinturón. Sería un enfrentamiento ideal para Dominion 6.9 in Osaka-jo Hall el 9 de junio.

OFFICIAL April 12 Windy City Riot Wintrust Arena Chicago TETSUYA NAITO vs JON MOXLEY Tickets: https://t.co/UuTuvLOJmn#njriot pic.twitter.com/q4VASw0M5t — NJPW Global (@njpwglobal) January 14, 2024

► Samoa Joe critica a Jon Moxley

Dicho esto, quizá haya quien se pregunte por qué Moxley no persigue el Campeonato Mundial AEW que lo tiene más cerca; aquí cabe aclararse que él mismo ha dicho que quiere sacarse la espina de no haber sido nunca monarca máximo en New Japan. Y para aquellos que le estén dando vueltas a esa cuestión, Samoa Joe tiene una explicación: prefiere a Naito que a él. «The Samoan Submission Machine» fue preguntado al respecto durante su reciente entrevista en Sports Illustrated.

«Que Moxley haga eso, no me sorprende en absoluto. Si yo fuera MOX, también buscaría arrebatarle el título a alguien más. Quiere luchar contra cualquier otro campeón en el mundo excepto contra mí. Hubo una razón detrás de lo que hizo. No neguemos eso».

Al mismo tiempo, Joe adelanta que está dispuesto a una lucha campeón contra campeón si Moxley vence a Naito:

«Esto vuelve a la maravilla de AEW: es un mercado mundial. Puedes competir contra campeones de todo el mundo, no solo escondido en tu propio rincón donde nadie más puede alcanzarte. Si Mox quiere pasear ese título alrededor del verdadero campeón del mundo, estaré más que feliz de darle una mejor perspectiva de dónde realmente se encuentra su reinado como campeón«.