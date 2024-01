Claudio Castagnoli debe buscar su nuevo camino tras el AEW Continental Classic y de momento pone a varios luchadores en su punto de mira. Lo hace cuando nuestra compañera Denise Salcedo le pregunta por luchadores con los que todavía no ha compartido las cuerdas.

► Claudio Castagnoli amenaza

«Sí, hay muchos. Lo que sucede es que veo a alguien luchar o escucho acerca de alguien, y pienso: ‘Oh sí, también él’. Estos son solo algunos que me vienen a la mente. Por ejemplo, Kyle Fletcher. Aún no he luchado contra Will Ospreay. Okada. Creo que tuve una lucha en pareja contra él hace mucho tiempo, pero ninguna individual. Tanahashi. Ah sí, Okada, acabo de luchar en ese combate de seis hombres. Lo mismo con Tanahashi, lo mismo con Ishii, Naito. Hay un montón de chicos de New Japan. SANADA. La lista sigue y sigue. Hay muchos otros chicos. Tuve dos luchas individuales con Místico, el Místico original en la WWE, pero no fueron televisadas.

«Tal vez una para la televisión sería divertida, solo por posteridad. Luego hay un montón de chicos en el CMLL con los que nunca he estado en el ring. Último Guerrero, Rey Bucanero, todos esos chicos. Hay muchos chicos en AEW con los que no he estado en el ring y que quiero enfrentar, como Action Andretti, con quien no he tenido una lucha individual. Darius Martin, etc. Creo que tuvimos una lucha en pareja con él. También hay muchos chicos en AEW. Brody King estaba en mi lista hasta el Continental Classic. Jay White, RUSH, Strickland. Todavía no he estado en el ring con Strickland. Keith Lee, tampoco he tenido una lucha individual con él. Así que la lista sigue y sigue».